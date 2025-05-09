Zekeriya Çoştu, GTÜ’de Zirveye Katıldı

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKAN YARDIMCISI ZEKERİYA ÇOŞTU HAVACILIK VE UZAY ZİRVESİ’NDE

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Havacılık ve Uzay Zirvesi’nde öğrenci ve akademisyenlerle bir araya geldi. Gebze Teknik Üniversitesi’nin (GTÜ) Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen bu etkinlik, GTÜ Havacılık ve Uzay Kulübü tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yürütücülüğünde ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın destekleriyle düzenlendi. Çoştu, havacılığın Türkiye’nin gelişiminde önemli bir alan olduğunu vurguladı. Uzay alanının ise Türkiye’nin geleceğinde kritik bir rol oynayacağını belirterek, “Türkiye’de daha fazla yüksek teknoloji ürününü katma değerli olarak üretmeyi amaçlıyor. Üretimde dışa bağımlılığımızı azaltmaya çalışıyoruz” dedi.

TEKNOPARKLAR ÜZERİNDEN AR-GE TEŞVİKLERİ

Teknoparkların firmalara sağladığı AR-GE teşviklerine değinen Çoştu, Türkiye’de şu anda 106 teknopark bulunduğunu söyledi. “20 yıl kadar önce birkaç teknoparktan bahsediyorduk. AR-GE teşviklerimizi yalnızca teknoparklarla sınırlı tutmuyor, şirketlerin kendi bünyelerindeki AR-GE merkezlerinde yürütülen projelerde de güçlü bir şekilde destekliyoruz” diye ekledi. Sanayinin Türkiye’de ekonomik bir güç olduğunu ifade eden Çoştu, sektörün gelişimi için önemli faaliyetler gerçekleştirdiklerini kaydetti.

TÜRKİYE SANAYİ ÜRÜNLERİNDE AVRUPA’NIN LİDERİ

Türkiye’nin güneş paneli, ticari araçlar ve beyaz eşya üretiminde Avrupa’daki lider konumuna sahip olduğunu belirtirken, “260 milyar doları geçen bir ihracattan bahsediyoruz ve bunun yüzde 95’ini sanayi ürünlerinin ihracatı oluşturuyor” ifadelerini kullandı. Çoştu, Türkiye’nin önemli bir sanayi ülkesi olduğunu ifade ederek, bu konumunu güçlendirmeye devam edeceğini aktardı. Otomotiv, kimya ve makine sektörlerinde 37 milyar dolara varan sektörel ihracat rakamlarının da altını çizdi.

İHRACATTA YENİ BİR DÖNEM

Çoştu, Türkiye’nin ihracattaki mevcut konumuna değinerek, “Bundan 30 yıl önce Türkiye sınırlı sayıda ürünü ihraç edebilen bir ülkeydi. Artık, Türkiye en fazla ürünü en çok ülkeye ihraç edebilen tek ülke konumuna ulaştı” dedi. “Özetle Türkiye güçleniyor, sanayisi büyüyor ve dünyadaki konumu git gide artıyor” ifadesini kullandı. Konuşmasının ardından GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Çoştu’ya plaket takdim etti ve daha sonra Çoştu, öğrencilerin kurduğu stantları gezdi.