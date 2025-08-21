Zeki A., Eşini Vurdu, Arkadaşını Yaraladı

TOKAT HASTANESİNDEKİ SALDIRI

Tokat’taki Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi’nin kantininde yaşanan bir olayda, boşanma aşamasındaki eşi Zeki A. tarafından tabancayla vurulan Elif A., yanındaki Irak uyruklu arkadaşı Maryam F. A. ile birlikte yaralandı. Yaralıların durumu kritik değilken, şüpheli Zeki A.’nın kısa zamanda yakalandığı bildirildi.

TARTIŞMA SONRASI ATEŞ AÇILDI

Olay, gece saatlerinde hastanenin kantininde gerçekleşti. Nöroloji bölümünde tedavi gören Elif A., arkadaşından ziyade Zeki A. ile karşılaşması sonucunda bir tartışma başladı. Tartışmanın ardından Zeki A., yanında taşıdığı silahı kullanarak eşine ve arkadaşına ateş etti. Yaralı olan kadınlar, hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Saldırının ardından olay yerinden kaçan Zeki A., hastane polisi ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle hastane yakınındaki kanal kenarında yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.