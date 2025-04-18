Zeki Çelik, Fulham’la transfer görüşmesi yapıyor

ROMA’DA KAMPA ALINAN ZEKİ ÇELİK İÇİN GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Milli sağ bek Zeki Çelik, son zamanlarda adı sıkça Süper Lig devleriyle anılan Roma formasıyla kariyerine Premier Lig’de devam etmeye hazırlanıyor. Fulham ve Roma, Zeki’nin transferi için yaptıkları görüşmelerde büyük oranda anlaşma sağladı. İki kulüp arasında devam eden temaslar, her şey yolunda giderse Zeki’nin gelecek yıl İngiltere’de forma giymesini sağlayacak.

FULHAM GEÇTİĞİMİZ DÖNEMDE İLGİ GÖSTERDİ

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham, devre arası transfer döneminde 28 yaşındaki futbolcu için ilgisi ortaya çıkmış ancak transfer gerçekleşmemişti. Zeki Çelik’ten vazgeçmeyen Fulham, Roma ile görüşmelerine devam ediyor.

ZEKİ ÇELİK’İN PERFORMANSI VE PİYASA DEĞERİ

Zeki Çelik, Roma formasıyla bu sezon toplamda 37 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 1 gol atıp 3 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan 28 yaşındaki oyuncunun İtalyan ekibiyle mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar sürüyor.