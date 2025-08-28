Zeki Çelik’ten Beşiktaş’a tepki geldi

ZEKİ ÇELİK’TEN TARİHİ HAREKET

Serie A ekiplerinden Roma’da forma giyen 28 yaşındaki milli futbolcu Zeki Çelik, Beşiktaş taraftarlarını heyecanlandıran bir hareket gerçekleştirdi. Milli sağ bek, Beşiktaş’ın yeni transferleri Rıdvan Yılmaz ve El Bilal Toure için hazırlanan transfer videosuna etkileşim gösterdi. Zeki Çelik, Siyah-beyazlıların sosyal medya hesabında paylaştığı videoyu beğendi.

BEŞİKTAŞ TARAFTARLARI HEYECANLANDI

28 yaşındaki futbolcunun bu hareketi Beşiktaş taraftarları arasında büyük bir heyecan yarattı. Birçok taraftar, sosyal medya üzerinden yorum yaparak “Zeki Çelik Beşiktaş’a mı geliyor?” sorusunu dile getirdi. Herkes, bu gelişmenin yeni transferler açısından ne anlama geldiğini merak ediyor.