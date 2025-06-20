Zeki Çelik, Yavuzselim Spor Kulübü’nü Ziyaret Etti

Milli futbolcu Zeki Çelik, kariyerine İtalya Serie A’nın köklü kulüplerinden Roma’da devam ediyor. Zeki Çelik, futbol kariyerinin ilk adımlarını attığı Bursa’nın Yıldırım İlçesi’ndeki Yavuzselim Spor Kulübü’nü ziyaret etti. Kulüp yöneticileri ve genç sporcularla cana yakın bir buluşma gerçekleştiren Çelik, genç yeteneklere saha içi ve saha dışındaki tecrübelerini aktardı. Ayrıca, futbola başladığı kulübe ekipman desteği sağladı.

YENİ HEDEFLERİMİZ VAR

Ziyaretinde, A Milli Takım’ın genel durumu hakkında düşüncelerini paylaşan Zeki Çelik, “Milli takımın gidişatı bence gayet iyi. Hazırlık maçlarında eksiklerimizi gördük. Bu bizim için bir test oldu. Dünya Kupası için umutluyum” şeklinde konuştu. Genç futbolcular Arda Güler ve Kenan Yıldız hakkında ise övgü dolu sözler sarf eden Çelik, her iki oyuncunun da milli takımda uzun yıllar forma giyecek potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

ROMA’DA MUTLUYUM

Roma’daki durumu hakkında da açıklama yapan Zeki Çelik, “Herhangi bir teklif almadım. Roma’da mutluyum. Kulübümde devam edeceğim. Her zaman takımlarda rekabet olması iyidir. Bu durum, takımın ve milli takımın gelişimini olumlu etkiliyor” dedi. Bursaspor’un 2’nci Lig’e yeniden yükselmesinin kendisini mutlu ettiğini ifade eden Čelik, “Orada 7 yıl geçirdim, Süper Lig’e en kısa sürede döneceklerine inanıyorum” şeklinde düşüncelerini aktardı.

FUTBOL ANLAYIŞI

Zeki Çelik, kariyerine İstanbulspor’da devam ettikten sonra Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille’e transfer oldu. Fransa ve İtalya liglerinde gördüğü futbol anlayışını karşılaştıran tecrübeli futbolcu, “İtalya’daki sert ve taktiksel futbol, kendimi geliştirmemi sağlıyor. Türkiye’deki daha açık oyun ise farklı bir dinamizm sunuyor” dedi. Yavuzselim Spor Kulübü’ne olan bağlılığını ifade eden Çelik, “Yavuzselim Spor’u seviyorum. Ailem de burada oturuyor. Umarım kulübümüz çok daha iyi yerlere gelir ve bir gün ben de bu formayı yeniden giyme şansı bulurum” şeklinde sözlerini tamamladı. Ziyaretinin ardından Zeki Çelik, genç futbolcularla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.