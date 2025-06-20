Zeki Çelik, Yavuzselim Spor’u ziyaret etti

YAVUZSELİM SPOR ZİYARETİ

İtalya Serie A’nın takımlarından Roma’da forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik, futbol kariyerine başladığı Süper Amatör Lig temsilcisi Yavuzselim Spor Kulübü’ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Genç sporculara ekipman desteği sağlayan Çelik, “Umarım Yavuzselim Spor iyi yerlerde olur, ben de oynama şansı bulurum” şeklinde duygularını ifade etti.

DÜZGÜN GEÇMİŞ, GÜÇLÜ GELECEK

Çelik, geçmişine duyduğu vefayı göstermek için Yavuzselim Spor Kulübü’nün yöneticileri ve genç sporcularıyla bir araya geldi. Bu duygu dolu buluşmada, genç sporcular ile saha içi ve dışındaki deneyimlerini paylaşarak tavsiyelerde bulundu. Zeki Çelik ayrıca milli takımın güncel durumu hakkında da yorum yaptı; “Milli takımın gidişatı bence gayet iyi. Hazırlık maçlarında eksiklerimizi gördük. Dünya Kupası gruplarında önemli takımlar var, bu bizim için bir test oldu. Dünya Kupası için umutluyum” dedi.

GELECEK VAADİ EDEN YILDIZLAR

Milli takımın genç oyuncuları Arda Güler ve Kenan Yıldız hakkında övgü dolu sözler söyleyen Çelik, her iki oyuncunun milli takımda uzun yıllar görev alacak potansiyele sahip olduklarını vurguladı. Kulüp kariyeri hakkında da açıklamalar yapan Zeki Çelik, Roma’da mutlu olduğunu ve herhangi bir transfer teklifi almadığını belirtti. Bursaspor’un yeniden 2. Lig’e çıkmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Çelik, “Orada 7 yıl oynadım, Süper Lig’e de en kısa sürede döneceklerine inanıyorum” şeklinde konuştu.

KARİYERİNDEN DERSLER

İstanbulspor ile kariyerine start verip Fransa’ya geçiş yaptığını da hatırlatan tecrübeli futbolcu, İtalya ve Fransa liglerinin futbol anlayışlarını kıyasladı. İtalya’daki sert ve taktiksel futbolun kendisini geliştirdiğini dile getiren Çelik, Türkiye’deki daha açık oyunun ise farklı bir dinamizm sunduğunu ifade etti. Ziyaretin sonunda genç futbolcularla hatıra fotoğrafı çeken Zeki Çelik, Yavuzselim Spor Kulübü’nün her zaman kalbinde özel bir yere sahip olduğunu belirterek, “Yavuzselim Spor’u seviyorum. Ailem de burada oturuyor. Umarım kulübümüz çok daha iyi yerlere gelir ve bir gün ben de bu formayı yeniden giyme şansı bulurum” dedi. Kulüp yöneticileri ise Çelik’in ziyaretinden ve sağladığı destekten duyduğu mutluluğu ifade ederek teşekkür etti.