Zeki Demirkubuz’un Masumiyet Filmi Önemli

ZEKİ DEMİRKUBUZ’UN SINEMADA KİLİT ROLÜ

Zeki Demirkubuz’un eserleri, Türk sinemasında özel bir konuma sahip. Bu bilgilerle hem yarışmacının bilgisi hem de izleyicilerin genel kültürü test edildi. “Hangisi yönetmenliğini Zeki Demirkubuz’un yaptığı bir filmdir?” sorusu yarışmanın ardından Google’da en fazla aratılan konulardan biri oldu. İzleyiciler, bu sinema sorusunun doğru cevabını merak etti.

DOĞRU CEVAP: MASUMİYET

Zeki Demirkubuz’un yönetmenliğini üstlendiği film “Masumiyet” olarak biliniyor. A) Kasaba B) Masumiyet C) İklimler D) Uzak seçenekleri arasında doğru cevap B şıkkıdır. “Masumiyet”, 1997 yapımı ve ödüllerle dolu bir film olup, Türk sinemasında kült bir yapıt olarak kabul ediliyor. Filmde Haluk Bilginer, Derya Alabora ve Güven Kıraç gibi yetenekli oyuncular görev alıyor. Zeki Demirkubuz, bu filmiyle hem seyircilerin hem de eleştirmenlerin ilgisini toplamayı başarmış ve kendine özgü anlatım tarzıyla tanınan bir yönetmen konumuna gelmiştir.

DİĞER SEÇENEKLERİN YÖNETMENLERİ

Diğer film seçenekleri ise farklı yönetmenlere ait. Kasaba ve İklimler, Nuri Bilge Ceylan tarafından yönlendirilmişken, Uzak filmi de yine Nuri Bilge Ceylan imzasını taşımaktadır ve Cannes’da ödül kazanmıştır.