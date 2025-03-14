Zeki Mayo, Gökhan Göksel’e Tescillendi

TÜRK MODA DÜNYASINDAKİ MİRAS VE YENİ DÖNEM

Türk moda endüstrisinin köklü markalarından biri olan Zeki Mayo, geçmişte dünyaca ünlü modellerle yaptığı kampanyalarla tanınmıştır. Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Cindy Crawford ve Adriana Lima gibi isimlerin defilelerinde sahne almış olan bu marka, uzun süre Türkiye’yi moda sahnesinde gururla temsil etmiştir. Ancak son zamanlarda yaşanan finansal zorluklar sonucu icradan satışa çıkarılan markanın isim hakkı, uzun süren hukuki mücadelelerin ardından Projesoft Teknoloji A.Ş YK Başkanı Gökhan Göksel adına tescil edilmiştir.

İSMİ ANCAK HUKUKİ SÜREÇ SONRASI KAZANILDI

Zeki Triko, 1958 yılında kurucusu Zeki Başeskioğlu tarafından oluşturulmuş ve yıllarca ülkemizi uluslararası moda alanında başarıyla temsil etmiştir. Ancak mayo ve plaj giyim sektöründe önemli bir konumda bulunan firma, finansal sıkıntılarla boğuşarak 2021’de icradan satılmıştır. Bu süreçte Zeki markalarının bir kısmı, BRG Turizm firmasına devredilmiş ve burada ticari faaliyetlerine devam etmiştir. Öte yandan, markanın kurucusu Zeki Triko A.Ş, isim hakkını 2020 yılında noter onaylı muvafakatname ile Gökhan Göksel’e devretmiştir. Gökhan Göksel’in avukatı Müşerref Seko Pehlivan’ın açtığı dava neticesinde İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi, ‘Zeki’ markasının kullanım hakkını Gökhan Göksel’e vermiştir. Türk Patent Enstitüsü ve mahkeme kararı doğrultusunda, Zeki markası 28 Aralık 2020’den itibaren 10 yıl boyunca Gökhan Göksel’in adına tescil edilmiştir.

YENİ VİZYON VE YATIRIM AÇIKLAMASI

Mahkeme kararının ardından Gökhan Göksel, Zeki Mayo’yu yeniden prestijli bir marka haline getirmek için kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdiklerine dikkat çekti. Göksel, “Zeki Başeskioğlu’nun vizyonunu günümüz perakende dinamikleriyle birleştirerek markayı hak ettiği yere taşıyacağız” diyerek global moda sahnesine dönüş için yatırım yapacaklarını belirtti. Ayrıca Göksel, “Zeki Başeskioğlu’na bir sözüm var; onun mirasını yaşatarak Zeki Mayo’yu yeniden bir dünya markası yapacağız” şeklinde konuştu. Yenilikçi e-ticaret stratejileri ve sürdürülebilir üretim modelleri ile Zeki Mayo’nun global pazarda yeniden etkili olacağını ifade etti.

YENİ NESİL TÜKETİCİLER İÇİN MODERNLEŞME

Bir dönemde Victoria’s Secret defilelerine taş çıkartan etkileyici kampanyalarıyla bilinen Zeki Mayo, artık yeni nesil tüketici beklentilerine uygun olacak şekilde dijital dünyaya entegre bir dönüşüm gerçekleştirecek. Modern trendlerle harmanladığı geçmişten gelen mirasını, yeniden moda dünyasındaki prestijli isimler arasına katılmayı amaçlıyor. Uluslararası genişleme stratejileri, e-ticaret hamleleri ve yeni koleksiyonlarıyla Zeki Mayo, moda tutkunlarını heyecanlandırmayı planlıyor. Marka stratejileri ve yeni koleksiyonları konusunda güncellemeler, zekimayo.com.tr adresinden duyurulacak. Zeki Mayo’nun pazarlama faaliyetleri, kurucusu Ecevit Saraç’ın liderlik ettiği Webolizma reklam ajansı tarafından yürütülecek.