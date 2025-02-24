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Zelenski Beyaz Saray’ı Ziyaret Edecek

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TRUMP’TAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden çatışmalara dair ABD Başkanı Donald Trump önemli açıklamalarda bulundu. Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy’nin önümüzdeki günlerde Beyaz Saray’a gelerek kıymetli madenler anlaşmasını imzalayacağını açıkladı.

UKRAYNA’DAKİ SAVAŞIN SONU ÇOK YAKINDA

Trump, incelikle dikkat çektiği açıklamalarında şunları söyledi: “Ukrayna’daki savaş haftalar içinde sona erebilir. Zelenskiy çok yakında Beyaz Saray’a gelecek.” Bu sözler, çatışmaların sona ermesine dair bir umut ışığı taşırken, uluslararası toplumun dikkatini de üzerine çekiyor.

PUTİN İLE GÖRÜŞME HAZIRLIĞI

Açıklamalarını sürdüren Trump, Moskova’ya gitmeye hazır olduğunu vurguladı. Trump, “Putin ile görüşeceğiz. Putin, Ukrayna’ya Avrupa Barış Gücü’nü kabul edecek” dedi. Bu yaklaşım, Rusya-Ukrayna ilişkilerinin geleceği açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

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