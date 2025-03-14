Zelenski’den ABD Ateşkes Teklifine Değerlendirme

ZELENSKİ’DEN ATEŞKES DEĞERLENDİRMESİ

Ukrayna’nın Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, ABD’nin önerdiği ’30 günlük ateşkes’ önerisine dair düşüncelerini paylaştı. Zelenski, “Hepimiz Rusya Devlet Başkanı Putin’in cephede ateşkes fikrine cevaben söylediği son derece öngörülebilir ve manipülatif sözleri duyduk. Aslında şu anda bunu reddetmeye hazırlanıyor. Elbette Putin, Başkan Trump’a bu savaşı devam ettirmeyi ve Ukraynalıları öldürmeyi sürdüreceğini doğrudan söylemekten korkuyor. Bu nedenle Moskova’da ateşkes fikrini öyle ön koşullarla sarıyorlar ki ya bu öneri başarısız olacak ya da mümkün olduğunca uzun süre sürüncemede kalacak. Putin, bu durumu sıkça yaşatıyor; doğrudan ‘hayır’ demiyor ama işleri uzatıyor ve makul çözümleri imkansız kılıyor. Biz bunu Rus manipülasyonunun bir başka aşaması olarak değerlendiriyoruz” dedi.

RUSYA’YA YAPTIRIM ÇAĞRISI

Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Putin’in savaşı sürdürme arzusunu vurgulayarak, Rusya’ya yaptırımlar ile baskı yapma çağrısında bulundu. Acil bir ateşkes gerçekleşmesi halinde, ABD’nin bu durumu denetleme kapasitesinin bulunduğunu ifade eden Zelenskiy, “Bu, Amerika ve Avrupa’nın kaynaklarıyla kesinlikle mümkün” sözlerini kullandı.

PUTİN’DEN ATEŞKES AÇIKLAMASI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’da geçici ateşkes teklifi ile ilgili olarak şu açıklamaları yaptı: “Ukrayna’da ateşkes konusundaki tekliflere katılıyoruz ancak bunun kalıcı barış sağlaması ve krizin ortaya çıkmasına sebep olan sorunlara çözüm sunması gerektiğini” dile getirdi.