Zelenski’den Putin’in Sağlık Durumuna İddialı Yorumlar

ZELENSKİ’DEN PUTİN AÇIKLAMASI

İngiliz gazetesi Daily Mail’in haberine göre, Zelenski, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Paris’te yaptığı röportajda Putin’in sağlık durumu hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu. Zelenski, “Putin yakında ölecek, bu bir gerçek ve son olacak.” sözleriyle dikkat çekti.

Putin, uzun bir süredir sağlık problemleri ile ilgili dedikodularla gündeme geliyor. 72 yaşındaki liderin son yıllarda şiş gözler, seğiren bir bacak ve kan çanağına dönmüş gözleri ile görünümü, bu spekülasyonları daha da artırdı. 2022 yılında yaşanan ünlü bir olayda, Rus liderin o zamanın Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile toplantısında, sandalyesine kambur bir şekilde oturması, masayı kavraması ve kelimeleri yutarak konuşması dikkat çekmişti. Ayrıca, sürekli öksürdüğü ve elleri ile ayaklarında istemsiz hareketler yaptığına dair raporlar da mevcut. Tüm bu işaretler bir araya geldiğinde, Putin’in kanser veya Parkinson hastalığına yakalandığı yönünde iddialar ortaya atıldı.

ZELENSKİ’NİN DİĞER İDDİALARI

Zelenski, dün geceki röportajında ayrıca, Putin’in “Avrupa Birliği’ni içeriden vurmaya çalıştığını” belirtti. Bu açıklama, bölgedeki siyasi dinamikler üzerinde düşündürücü bir etki yaratabilir.