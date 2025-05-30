Zelenski, Erdoğan ile görüşmesini değerlendirdi

GÖRÜŞME DETAYLARI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi hakkında bilgi verdi. Zelenski, “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iyi ve çok kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdim. Devletimizin toprak bütünlüğü ve egemenliğini destekleme konusundaki ilkeli duruşları için hem kendisine hem de tüm Türkiye’ye teşekkür ettim” şeklinde konuştu.

TOPLANTILAR VE ADETLER

Görüşmesinin içeriğine dair sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulunan Zelenski, İstanbul’daki ilk toplantının önemli bir başarısının esir takası olduğunu fakat bunun dışında yeterince başarı elde edilmediğini belirtti. “Barışa doğru ilerlemek için ateşkes gereklidir. Ölümler sona ermeli” ifadesini kullandı.

BİR SONRAKİ TOPLANTILAR VE İŞ BİRLİĞİ

Zelenski ayrıca, “İstanbul’da bir sonraki toplantı olasılığını ve Ukrayna’nın hangi koşullar altında katılmaya hazır olacağını görüştük. Bu toplantının boş geçemeyeceği ve geçmemesi gerektiği konusunda hemfikiriz” dedi. Dörtlü bir toplantının düzenlenmesi ve Türkiye’nin Ukrayna – Güneydoğu Avrupa Zirvesi’ne katılımı konularını da ele aldıklarını ifade etti. Zelenski, gerekli sonuçları getirebilecek adımlar ve fikirler için minnettar olduğunu belirtti.