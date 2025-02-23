Zelenski: Gerekirse Başkanlığı Bırakırım

BARIŞ İÇİN GEREKSE KURULUŞTA AYRILIRIM

Ukrayna’nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, barış sağlanması gerektiğinde görevinden ayrılmaya hazır olduğunu dile getirdi. Düzenlediği basın toplantısında, ABD ve NATO ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Ukrayna’da kalıcı bir barışın tesis edilmesi amacıyla “NATO üyeliği” karşılığında istifasını düşündüğünü vurguladı. Zelenskiy, barış görüşmelerinin sadece Ukrayna ile sınırlı kalmaması gerektiğini, ABD, Rusya ve Avrupa ülkelerinin de bu sürece dahil olması gerektiğini aktardı. Yerleşim yeri Kiev’de yarın düzenlenecek zirveye dair, 13 ortağın fiziksel olarak katılacağını, 24’ünün ise çevrimiçi olarak görüşmelere iştirak edeceğini belirtti.

ABD’DEN YARDIM MİKTARI

Zelenskiy, ABD’ye olan borç miktarına da değindi ve Başkan Donald Trump döneminde savunulan rakamların gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Ukrayna’nın ABD’den 350 milyar dolar yerine yalnızca 100 milyar dolar yardım aldığını açıkladı. “Biden’ın bu (ABD yardımının) bir hibe olduğu yönündeki görüşüne katılıyorum. Hibe bir borç değildir. Ortaklarımıza saygımız sonsuz ama biz 500 milyar dolarlık borcu kabul etmiyoruz.” açıklamasında bulundu.

GÜVENLİK GARANTİLERİ VE ANLAŞMALAR

Zelenskiy, hem ABD hem de Ukrayna için kazançlı bir anlaşma sağlanması gerektiğini vurguladı. Güvenlik garantilerinin yalnızca ABD’nin beyanlarıyla değil, resmi anlaşmalarla da desteklenmesi gerektiğini belirtti. “Trump sonsuza kadar kalmayacak ve uzun yıllar boyunca barışa ihtiyacımız var.” sözleriyle bu konudaki önemini vurguladı.

SAVAŞIN SONA ERMESİ GEREKİYOR

Zelenskiy, hedefinin Putin’i savaşın sıcak dönemini sona erdirmeye ikna etmek olduğunu ifade etti. Trump’ın kendisini “diktatör” olarak tanımlamasıyla ilgili olarak, bu durumdan rahatsız olmadığını, çünkü kendisinin bir “diktatör” olmadığını kaydetti. Sıkıyönetimin sona ermesinin ardından seçimlerin yapılacağını da belirterek, “Benim için en önemlisi Ukraynalıların benim hakkımda ne düşündüğü.” dedi. Ayrıca 20 adet Patriot hava savunma sistemine ihtiyaç duyduğunu ve bunların değerinin yaklaşık 35 milyar dolar olduğunu aktardı. Zelenskiy, ülkesinde Starlink’in kapatılmaması gerektiğini, çünkü bu imkan olmadan zorluk yaşayacaklarını ifade etti.