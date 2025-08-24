Zelenski: Kendi Silahlarımızı Kullanıyoruz

Dünya

KANADA’DA ZELENSKİ’DEN AÇIKLAMALAR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kanada Başbakanı Mark Carney ile düzenlediği basın toplantısında, ABD’nin Ukrayna’ya sağlanan ATACMS füzelerinin Rusya’ya karşı kullanımını yasakladığına yönelik iddiaları kesin bir dille reddetti. Zelenski, “Biz kendi ürettiğimiz uzun menzilli silahları kullanıyoruz. Son dönemde ABD ile bu konuda bir görüşmemiz olmadı” diye konuştu.

GEÇMİŞTEKİ UYARI VE GÜNDEM

Zelenski, geçmişte ABD’den bu konuda bazı uyarılar aldıklarını ifade ederek, özellikle Rusya’nın enerji altyapısına yönelik saldırılarının ardından bu tür tartışmaların gündeme geldiğini hatırlattı. Ancak Ukrayna lideri, “Artık böyle bir konu gündemimizde yok” diyerek mevcut durumu net bir şekilde belirtti. Wall Street Journal, 23 Ağustos’ta yayımladığı bir haberinde, Pentagon’un Ukrayna’nın uzun menzilli füzeleri Rusya topraklarına karşı kullanmasını engellediğini iddia etmişti.

