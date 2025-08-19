Zelenski, Melania Trump’a Teşekkür Etti

ZELENSKİ’DEN MELANİA TRUMP’A TEŞEKKÜR

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski’nin ABD Başkanı Donald Trump ve Avrupa liderleriyle Beyaz Saray’da yaptığı görüşmelerin yankıları devam ediyor. Bu ortamda Zelenski, ABD’nin First Lady’si Melania Trump’a yönelik bir teşekkür mesajı paylaştı. X sosyyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, Melania Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e savaş nedeniyle çocukların maruz kaldığı trajedik duruma dikkat çeken bir mektup gönderdiğini hatırlatan Zelenski, “ABD First Lady’si Melania Trump’a, bu savaşın en acı ve en zor meselelerinden biri olan Rusya tarafından kaçırılan Ukraynalı çocuklar konusuna gösterdiği ilgi için teşekkür etmek istiyorum. Onun merhametini ve Putin’e yazdığı mektubu derin takdirle karşılıyoruz” ifadelerini kullandı. Bu konunun yaşanan insani trajedinin merkezinde yer aldığını vurgulayan Zelenski, “Çocuklarımız, parçalanmış aileler, ayrılık acısı. En az 20 bin çocuk kaçırıldı” dedi.

UKRAYNA FIRST LADY’SİNDEN TEŞEKKÜR MEKTUBU

Zelenski, Ukrayna First Lady’si Olena Zelenska’nın Melania Trump’a yazdığı teşekkür mektubunu eşine iletmesi adına ABD Başkanı Donald Trump’a verdiğini belirtti. “Onun sesi önemlidir ve duyarlılığı bu davaya güç katmaktadır” ifadelerini kullanan Zelenski, Rusya tarafından kaçırılan çocukların geri döndürülmesi için yoğun çaba harcadıklarını aktardı. “Aynısı yıllardır, bazıları 2014’ten bu yana Rusya’da çok kötü koşullarda tutulan savaş esirlerimiz ve sivillerimiz için de geçerli. Hâlâ özgürlüğüne kavuşması gereken binlerce kişi var ve bu konu da barışı sağlamanın parçasıdır” dedi.

ESİR TAKASINA DEVAM

Zelenski, kapsamlı bir esir takası için çaba göstermeyi sürdüreceklerini ve “Tüm savaş esirlerinin takası için müzakere etmeye çalışacağız ve bize yardım eden güçlü dostlarımız olduğu için minnettarız” açıklamasında bulundu. Mesajının sonunda Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’i etiketleyen Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump’ın “dünya genelindeki kayıp çocuklar” konusundaki ortak çabalara dikkat çektiği bir paylaşımı da alıntıladı.