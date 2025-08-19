Zelenski, Melania Trump’a Teşekkür Etti

ULUSLARARASI GÖRÜŞMELERİN YANKILARI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump ve Avrupalı liderlerle Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından, ABD First Lady’si Melania Trump’a teşekkür mesajı paylaştı. Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Melania Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e savaş nedeniyle yaşanan çocuk trajedisine dikkat çeken bir mektup gönderdiğini hatırlattı. Zelenski, “ABD First Lady’si Melania Trump’a, bu savaşın en acı ve en zor meselelerinden biri olan Rusya tarafından kaçırılan Ukraynalı çocuklar konusuna gösterdiği ilgi için teşekkür etmek istiyorum. Onun merhametini ve Putin’e yazdığı mektubu derin takdirle karşılıyoruz” şeklinde ifade etti.

İNSANİ TRAJEDİ VE ÇOCUKLAR

Zelenski, sözlerinde bu konunun yaşanan insani trajedinin merkezinde bulunduğunu belirtti. “Çocuklarımız, parçalanmış aileler, ayrılık acısı. En az 20 bin çocuk kaçırıldı” ifadelerini kullandı. Ukrayna First Lady’si Olena Zelenska’nın Melania Trump’a yazdığı teşekkür mektubunu eşine iletmesi için ABD Başkanı Donald Trump’a verdiğini de ifade eden Zelenski, “Onun sesi önemlidir ve duyarlılığı bu davaya güç katmaktadır” dedi.

ÇOCUKLAR VE SAVAŞ ESİRLERİ İÇİN MÜCADELE

Rusya tarafından kaçırılan çocukları evlerine geri döndürmek için çalıştıklarını belirten Zelenski, “Aynısı yıllardır, bazıları 2014’ten bu yana Rusya’da çok kötü koşullarda tutulan savaş esirlerimiz ve sivillerimiz için de geçerli. Hâlâ özgürlüğüne kavuşması gereken binlerce kişi var ve bu konu da barışı sağlamanın parçasıdır” ifadelerini kullandı. Kapsamlı bir esir takası için çaba göstermeyi sürdürmeye devam edeceklerini ifade eden Zelenski, “Tüm savaş esirlerinin takası için müzakere etmeye çalışacağız ve bize yardım eden güçlü dostlarımız olduğu için minnettarız” açıklamasında bulundu.

ORTAK ÇABALARA DİKKAT

Mesajının sonuna Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in adını etiketleyen Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump’ın “dünya genelindeki kayıp çocuklar” konusundaki ortak çabalara dikkat çektiği bir paylaşımı da alıntıladı.