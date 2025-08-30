Zelenski, Parubiy’in Ölümünü Açıkladı

SUİKAST AÇIKLAMASI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkenin eski Parlamento Başkanı Andriy Parubiy’nin Lviv kentinde suikasta uğrayarak hayatını kaybettiğini duyurdu. Zelenski, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “İçişleri Bakanı Ihor Klymenko ve Başsavcı Ruslan Kravçenko, Lviv’de gerçekleşen korkunç cinayetin ayrıntılarını az önce bildirdi. Andriy Parubiy öldürüldü. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” dedi.

KATİLİN BULUNMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Zelenski, katilin bulunması ve olayın araştırılması amacıyla güvenlik güçlerinin yoğun bir şekilde çalıştığını belirtti. Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve kamuoyunu bilgilendireceklerini ifade etti. Görgü tanıkları, saldırganın motosikletle Parubiy’e yaklaşarak ateş ettiğini aktardı.

Andriy Parubiy, daha önce 2014 yılında bir suikast girişiminden kıl payı kurtulmuştu. O dönemde bir Devlet Koruma Dairesi çalışanının, Yanukoviç döneminde planlanan saldırı için hazırlık yaptığı öğrenilmişti.