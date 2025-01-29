Zelenski: Putin’e Yönelik Baskı Artırılmalı

ZELENSKİ’DEN PUTİN’E BASKI ÇAĞRISI

Savaşı sona erdirecek bir anlaşmanın yapılabilmesi için Rusya Devlet Başkanı Putin’e yönelik “uluslararası baskının daha da artırılması” gerektiğini dile getiren Zelenski, ülkesine daha geniş güvenlik garantileri sağlanmasının önemini vurguladı. Zelenski, Avrupa tarafından verilen garantilerin “tek başına yeterli” olmadığını ifade ederek “Avrupa, ABD’nin güvenlik garantisi olmadan bunun yeterli olmayacağının farkında. Putin, Avrupa’dan korkmuyor.” şeklinde konuştu.

ABD YAPTIRIMLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Rusya’nın savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya varmaması durumunda “daha ağır ekonomik yaptırımlarla” karşılaşacağına dair ifadesini hatırlatarak bu açıklamayı “adil ve haklı” olarak değerlendirdi. Bu durum, uluslararası ilişkilerde güvenlik dinamiklerinin değiştiğini gösteriyor.