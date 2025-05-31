Zelenski: Rusların İstanbul’da Plânı Belirsiz

ZELENSKİ’DEN YENİ GÖRÜŞMELER HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın İstanbul’da gerçekleşecek yeni tur barış müzakerelerinde hangi konuları gündeme getireceğine dair bir bilgi sahibi olmadıklarını belirtti. Zelenski, gece yayımladığı geleneksel görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili en son gelişmeleri değerlendirdi. Savaşı sona erdirmek için müttefik ülkelerle iletişim kurarak yeni diplomatik adımlar atmaya hazırlandıklarını dile getirdi. “Şimdilik, Rusların İstanbul’da ne yapmayı planladığına dair net bir bilgi yok. Bizim (bilgimiz) yok, Türkiye’nin yok, ABD’nin yok ve diğer ortakların da yok. Şu ana kadar çok ciddi görünmüyor.” ifadesini kullandı.

BARİŞ İÇİN DAVET YAPIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile önceki gün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğine dikkat çeken Zelenski, sözlerini şöyle devam ettirdi: “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’la dün bunu görüştük. Elbette dünyadaki herkes diplomasinin işe yaramasını ve gerçek bir ateşkes sağlanmasını istiyor. Herkes, Rusya’nın diplomasiyle oynamayı bırakıp savaşı bitirmesini istiyor. Herkes ciddi bir barışı istiyor ve Rusya bunu yapmalı. Toplantıların gündemi tam olarak bu olmalı. Biz gündemimizi ilettik.”

CEPHEDEKİ DURUMU PAYLAŞTI

Zelenski, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy’den cephedeki son durum hakkında bilgi aldığını ifade etti. Rusya’nın ülkesine yönelik saldırılarını artırarak sürdürdüğünü belirten Zelenski, “En ciddi çatışmalar Pokrovsk yönünde, Liman yönünde ve Kupyansk’ta var” şeklinde konuştu. Ayrıca, Ukrayna ordusunun Rusya’nın Kursk bölgesinde yürüttüğü askeri harekatın devam ettiğini aktardı.