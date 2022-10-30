Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın bu anlaşmayı Eylül ayından bu yana askıya almayı planladığını belirterek, “Aslında karar yeni alınmadı. Rusya, Eylül ayında gemilerimizin limandan çıkışını engelleyerek, gıda krizini kasten ağırlaştırmaya başladı. Eylül ayından bugüne, 176 gemi tahıl koridorunda birikmiş durumda” dedi.

“Bazı tahıl taşıyıcıları üç haftadan uzun süredir bekliyor. Bu, Rusya tarafından kesinlikle kasıtlı bir ablukadır ” açıklamasını yapan Zelenski, kararın Rusya tarafından kasıtlı bir şekilde alındığını vurguladı.

RUSYA, SALDIRIYI NEDEN GÖSTEREREK ANLAŞMAYI ASKIYA ALDI

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun tahıl koridorunu kullanarak Sevastopol’deki Karadeniz Filosu gemilerine saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırıya İngiliz uzmanların da destek verdiği belirtilen açıklamada, “İngiliz uzmanlar öncülüğünde Ukrayna silahlı kuvvetlerinin, özellikle insani koridorun işleyişini sağlayan Rus gemilerine yönelik, terör saldırısından başka bir şey olarak nitelenemeyecek eylemleri sonucunda Rus tarafı, Karadeniz Tahıl Girişimi’ne katılan gemilerin güvenliğini artık garanti edemez ve uygulamasını bugünden itibaren süresiz olarak askıya alacaktır” denildi.