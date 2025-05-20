Zelenski, Savaşı Bitirecek Memorandumu Destekleyebiliriz

MEMORANDUM FIKRASI VE RUSYA İLE İLETİŞİM

Ukrayna’nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya ile savaşın sona ermesine yönelik bir anlaşmayı mümkün kılacak memorandum fikrine destek verebileceğini açıkladı. Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in savaşın sona ermesine dair bir memorandum üzerinde çalışmaya hazır olduğunu belirttiğini ifade etti. Bu memorandumun ateşkes maddesi içermesi gerektiğini vurgulayan Zelenski, Ukrayna’nın kendi yaklaşımını Rusya’dan gelecek bilgilere dayanarak şekillendireceğini söyledi.

AÇIKLAMALAR VE DEĞERLENDİRMELER

Zelenski, Kiev’de düzenlediği basın toplantısında Trump ile yaptığı görüşmeleri değerlendirerek, Putin’in Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinden sonra savaşın sonlanmasına yönelik bir memorandum üzerinde işbirliği yapmaya hazır olduklarını ifade etti. Ancak, memorandum hakkında detaylı bir bilgi olmadığını dile getiren Zelenski, olası belgenin ateşkes maddesini de barındırmas gerektiğini belirtti. “Anladığım kadarıyla onlar (ABD) Putin’le, Rus tarafıyla, ikili formatta uygun bir memorandumun olabileceğini görüştü, bu da savaşın sonunu getirecek bir haritaya, yani bir anlaşmaya yol açabilir.” diyen Zelenski, sürecin her zaman kamuya açık bilgi akışı içinde işleyeceğini de sözlerine ekledi.

GELECEKTE OLASI MÜZAKERELER

Söz konusu memorandum ile ilgili Rusya’dan gelecek bir bilgi sonrası Ukrayna’nın kendi görüşlerini geliştirebileceğini belirten Zelenski, İstanbul’da düzenlenen müzakereler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a teşekkür etti. Gelecekteki müzakerelerin Türkiye, Vatikan veya İsviçre gibi ülkelerin ev sahipliğinde yapılabileceğini ifade etti.

TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VURGUSU

Zelenski, savaşın bitirilmesi için gerçekleştirilecek görüşmelerde ülkesinin toprak bütünlüğünden asla ödün vermeyeceğini vurguladı. “Kimse askerlerimizi topraklarımızdan çekmeyecek. Bu benim anayasal görevim. Ukrayna’nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak ordumuzun görevidir.” diyerek, geçici olarak işgal altında olan toprakların olduğunu kabul etti. Ancak bölgenin teslim edilmesine dair bir ültimatomun bulunmadığını ve kimsenin toprağını, halkını ya da evini bırakmayacağını ifade etti.