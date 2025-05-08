Zelenski Sokağa Çıktı, Mesaj Verdi!

ZELENSKİ’DEN ANLAMLI MESAJ

Ukrayna’nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası’nın yenilgisinin 80’inci yılı dolayısıyla Kiev’de sokakta yürüyerek bir görüntülü mesaj paylaştı. Bugünün Nazizm’e karşı zafer günü olduğunu ifade eden Zelenski, İkinci Dünya Savaşı’nda 8 milyondan fazla Ukraynalının hayatını kaybettiğini vurguladı. Ayrıca, yaklaşık 3 yıl önce Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaşın hala devam ettiğini hatırlattı. “Maalesef 3 yıl önce aynı şey tekrar yaşandı. Tıpkı o zaman olduğu gibi Kiev semalarında yeniden hava saldırısı sirenleri çaldı ve kötülük bir kez daha topraklarımıza çöktü” şeklinde konuştu.

BARİŞ İÇİN MÜCADELE

Savaş ortamına rağmen Ukrayna halkının ülkede yaşamaya devam ettiğini ve barış mücadelesini sürdürdüğünü belirten Zelenski, “Her birimiz huzurun sağlanmasını, barışın galip gelmesini istiyoruz. Biz bunun için mücadele ediyoruz” dedi. Bu mücadele için gerekli şartları bildiklerini kaydederek, “Ya Rusya kökten değişmek zorunda kalacak ya da dünya değişmek zorunda olacak” ifadesini kullandı.

KÖTÜLÜĞE KARŞI MÜCADELE VURGUSU

80 yıl önce olduğu gibi dünyanın bugün de kötülüğe karşı mücadele vermesi gerektiğini belirten Zelenski, “Dünya, Rusya’nın Nazilerden arındırılması ve silahsızlandırılması sürecini yürütmek zorunda kalacak” değerlendirmesini yaptı. Ayrıca, “Her işgalci eninde sonunda topraklarımızı terk edecek. Yaşam, her zaman geri döner” açıklamasını yaptı.