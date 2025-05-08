Zelenski, Sokağa Çıktı, Mesaj Verdi!

UKRAYNA DEVLET BAŞKANINDAN MESAJ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası’nın yenilgisinin 80’inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında başkent Kiev’de yürüyerek bir video mesaj paylaştı. Bu özel günün Nazizm’e karşı zafer günü olarak kutlandığını vurgulayan Zelenski, İkinci Dünya Savaşı sırasında 8 milyondan fazla Ukraynalının hayatını kaybettiğini belirtti.

SAVAŞIN YENİDEN BAŞLAMASI

Zelenski, yaklaşık üç yıl önce Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaşa dikkat çekerek, “Maalesef üç yıl önce aynı şey tekrar yaşandı. Tıpkı o zaman olduğu gibi Kiev semalarında yeniden hava saldırısı sirenleri çaldı ve kötülük bir kez daha topraklarımıza çöktü” dedi. Ukrayna halkının bu savaş koşullarında bile yaşamaya devam ettiğini ve barış için verdikleri mücadeleye devam ettiğini ifade etti.

BARIS İÇİN MÜCADELE

Zelenski, “Her birimiz huzurun sağlanmasını, barışın galip gelmesini istiyoruz. Biz bunun için mücadele ediyoruz” dedi. Bu mücadelenin gerekliliklerini bildiklerini belirterek, “Ya Rusya kökten değişmek zorunda kalacak ya da dünya değişmek zorunda olacak” ifadesini kullandı.

KÖTÜLÜĞE KARŞI MÜCADELE

Zelenski, 80 yıl önce olduğu gibi günümüzde de dünyanın “kötülüğe” karşı savaşması gerektiğini vurguladı. “Dünya, Rusya’nın Nazilerden arındırılması ve silahsızlandırılması sürecini yürütmek zorunda kalacak” dedi. Ayrıca, “Her işgalci eninde sonunda topraklarımızı terk edecektir. Yaşam, her zaman geri döner” değerlendirmesinde bulundu.