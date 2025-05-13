Zelenski, Trump’ı İstanbul’a davet etti

UKRAYNA-RUSYA GÖRÜŞMELERİ İSTANBUL’DA YAPILACAK

Ukrayna-Rusya savaşı hakkında dönüm noktası olacağı düşünülen görüşmelerin yaklaşmasıyla, dikkati İstanbul’a yönlendirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin zirvede yalnızca Rus lider Vladimir Putin ile görüşeceği açıklandı. Ukraynalı bir başkanlık danışmanı, Zelenski’nin Rus heyetinin diğer üyeleriyle bir araya gelmeyeceğini belirtti.

KREMLİN’DEN GÖRÜŞMELER HAZIRLIĞI

Kremlin, konuyla ilgili ilk açıklamasında Rus heyetinin İstanbul’daki görüşmeler için hazırlandığını bildirdi. Açıklamada ayrıca, Rusya’yı Türkiye’deki toplantılarda kimin temsil edeceği konusunun Putin tarafından uygun görüldüğünde açıklanacağı aktarıldı. Zelenski’nin “Türkiye’de sadece Putin’le görüşeceğim” ifadesi ise yanıtsız kaldı.

Ukrayna cephesi ise Kremlin’den gelen açıklamalar sonrasında Rusya’nın görüşmelere katılmasının önemini değerlendirdi. Açıklamada, “Putin’in İstanbul’a gelmemesi Rusya’nın savaşı bitirmek istemediğinin nihai işareti olacaktır.” denildi.

ABD TEMSİLCİLERİ DE TOPLANTIYA KATILACAK

Konuya yakın üç kaynağın verdiği bilgilere göre, Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve Trump’ın Ukrayna özel temsilcisi Keith Kellogg, Perşembe günü gerçekleşmesi planlanan görüşmelere katılmak için İstanbul’a gelecek.

ZELENSKİ, TRUMP’I GÖRÜŞMELERE DAVET ETTİ

Ukrayna lideri Zelenski, ABD Başkanı Trump’ı doğrudan görüşmelere katılması için İstanbul’a davet ettiğini ancak henüz bir dönüş almadığını duyurdu. Trump’ın barış görüşmelerindeki varlığının Putin üzerinde etkili olacağını vurgulayan Zelenski, “Görüşme başarısız olursa bu Rusya’nın diplomasiye hazır olmadığını gösterecektir.” diye ifade etti.

İLK GÖRÜŞME CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’LA OLACAK

Zelenski, Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara’da bir araya geleceğini belirtti. Putin’in görüşmelere katılması durumunda İstanbul’a geçeceğini de ekledi.

ZELENSKİ İSTANBUL’DA BULUNACAK

Ukraynalı lider, savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmeler için Putin’le İstanbul’da buluşmaya hazır olduğunu bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump da eğer programı uygun olursa görüşmelere katılma niyetini gösterdi. Rusya ise zirveye katılım düzeyi ve biçimini henüz netleştirmiş değil.