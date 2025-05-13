Zelenski, Trump’ı İstanbul’a Davet Etti

GÖRÜŞMELER İÇİN İSTANBUL’DA BEKLENİYOR

Ukrayna-Rusya savaşı bağlamında dönüm noktası olması beklenen görüşmeler yaklaşırken, dünya genelinde ilgi İstanbul’a yöneliyor. Ukrayna’nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin zirvede yalnızca Rusya’nın lideri Vladimir Putin ile buluşacağı duyuruldu. Ukraynalı bir başkanlık danışmanı, Reuters’a yaptığı açıklamada, Zelenski’nin Rus heyetinin diğer üyeleri ile bir araya gelmeyeceğini ifade etti.

KREMLİN’DEN HAZIRLIK AÇIKLAMASI

Kremlin, İstanbul’daki görüşmeler için Rus heyetinin hazırlanmakta olduğunu bildirdi. Yine bu açıklama doğrultusunda, Rusya’yı Türkiye’deki görüşmelerde kimin temsil edeceği Putin’in uygun görmesi durumunda açıklanacak. Zelenski’nin “Türkiye’de sadece Putin’le görüşeceğim” ifadesine ise Kremlin’den herhangi bir yorum gelmedi.

Ukrayna cephesi, Kremlin’in ardından yaptığı açıklamada, Rusya’nın görüşmelere katılımını değerlendirdi. Açıklamada, “Putin’in İstanbul’a gelmemesi, Rusya’nın savaşı bitirmek istemediğinin nihai işareti olacaktır” denildi.

ABD TEMSİLCİLERİ DE İSTANBUL’A GELECEK

Konuya yakın kaynaklara göre, Trump’ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Keith Kellogg, Perşembe günü yapılacak Rusya-Ukrayna görüşmelerine katılmak için İstanbul’a gelecek.

ZELENSKİ’DEN TRUMP’A DAVET

Ukrayna lideri Zelenski, ABD Başkanı Trump’ı görüşmelere katılması için İstanbul’a davet ettiğini fakat henüz bir yanıt almadığını açıkladı. Trump’ın barış görüşmelerindeki varlığının Putin üzerindeki etkisini vurgulayan Zelenski, “Görüşme başarısız olursa bu Rusya’nın diplomasiye hazır olmadığını gösterecektir” dedi.

ÖNCE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’LA GÖRÜŞECEK

Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile öncelikle Perşembe günü Ankara’da bir araya geleceğini belirtti ve Putin’in görüşmelere katılması durumunda İstanbul’a geçeceğini ifade etti.

ZELENSKİ İSTANBUL’DA BULUNACAK

Ukraynalı lider, savaşı sona erdirmek üzere görüşmeler için Putin ile İstanbul’da buluşmaya hazır olduğunu bildirmişti. ABD Başkanı Donald Trump da, programının uygun olması halinde görüşmelere katılacağına dair sinyal verdi. Rusya ise zirveye katılım seviyesini henüz netleştirmiş değil.