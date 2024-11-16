“Zelenski Trump ile Görüşmelerini Değerlendirdi”

ZELENSKİ’DEN TRUMP’A ÖVGÜ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Ukrayna medyasına yaptığı röportajda, Donald Trump’ın başkanlığı ve Rusya ile müzakere konularına dair görüşlerini paylaştı. Eylül ayında Trump ile olumlu bir görüşme gerçekleştirdiğini ifade eden Zelenski, “Bizim açımızdan olumluydu. Savaşın sona ermesi konusunda üzerinde durduğumuz temeli duydu. Tutumumuza karşı bir şey söylemedi” dedi. Ayrıca, Trump’ı 5 Kasım’daki seçim zaferinden dolayı tebrik ettiğini belirtti ve “Onu zaferinden dolayı tebrik ettim. Savaşı bitirmek istediğini söyledi. Kendisi de Ukrayna’nın desteklenmesinden yana. Yani şu ana kadar görüşmelerimizdeki atmosfer iyiydi” şeklinde konuştu.

PUTİN’LE MÜZAKERE İHTİMALI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in müzakere masasına oturma isteği hakkında görüşlerini paylaşan Zelenski, “Putin’in barış aramadığını düşünüyorum. Ancak bu, diğer liderlerle müzakere masasına oturmak istemediği anlamına gelmiyor. Neden? Çünkü onun için mesele, savaşın başlangıcından bu yana uğradığı siyasi izolasyonu ortadan kaldırmak. Onun için oturup konuşması faydalı, ancak bir anlaşmaya varmayı istemiyor” ifadelerini kullandı. Zelenski, özellikle ABD politikasındaki değişimin savaşı sona erdireceğine dair umutlu olduğunu vurguladı: “Hiç kimse bizim kadar barışı istemiyor. ABD politikasındaki değişim (Trump’ın seçilmesi), bence savaşın biteceğini gösteriyor. Nasıl olacağını bilmiyorum. Bizim görevimiz güçlü bir duruşu savunmak. Bu savaşın sona ermesi bizim için çok önemli.”

CEPHEDEKİ ZOR DURUM

Ukrayna’nın silah ve füze programı hakkında bilgi veren Zelenski, “Bugün Ukrayna ordusu muhtemelen dünyanın en güçlü ordularından biridir. Elbette savaşın başlangıcından beri ortaklarımızın çeşitli silah türleriyle donatılmış durumdayız. Ancak neredeyse 3 yıl içinde özel ve kamu sektörlerinde yaşanan değişiklikler, teknolojik açıdan kesinlikle Avrupa’nın en güçlüsü olmamızı sağladı. 4 farklı füzemiz var, şu anda test ediliyor” dedi. Bunun yanı sıra cephe hattındaki duruma dair de değerlendirmelerde bulunan Zelenski, “Doğuda durum gerçekten zor. Çeşitli nedenlerden dolayı, tugaylarımızı eğitimli personelle doldurmak, silahlarla donatmak gibi tüm bu süreçler yeterince yavaştı. Bir tugayı, şu ya da bu silahı bekleyen personelle dolduramazsınız. Bazı silahların ABD Kongresi’nin onaylanmasından bu yana 12 aydır teslim edilmesini bekliyoruz. Yavaş da olsa Ruslar baskı yapıyor ve ilerliyor.” şeklinde konuştu.