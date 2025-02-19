Zelenski: Trump, Putin’in Bilgi Dünyasında Yaşıyor

ZELENSKİ’DEN TRUMP’IN AÇIKLAMALARINA CEVAP

Ukrayna’nın devlet başkanı Volodimir Zelenski, Amerika Birleşik Devletleri’ni Vladimir Putin’in siyasi izolasyondan kurtulmasına destek vermekle suçladı ve Donald Trump’ın Moskova’nın oluşturduğu “bilgi kirliliği dünyasında” yaşadığını belirtti. Trump’ın Ukrayna’ya 500 milyar dolar yardım yapıldığına dair iddialarını reddeden Zelenski, Kiev’in bu borcu maden arama anlaşmaları ile ödemesi gerektiği önerisini ciddiye alınamayacak bir öneri olarak değerlendirdi. Zelenski, “Hepimiz zafer istiyoruz. Trump’ın kazanmasını, Ukrayna’nın kazanmasını, hepimizin başarılı olmasını istiyoruz ama burada hiçbir şey net değil. Ben Ukrayna’yı koruyorum. Ülkemizi satamam” ifadelerini kullandı.

KEITH KELLOGG’A GÖREV

ABD’nin Ukrayna özel temsilcisi Keith Kellogg’un Kiev’de görüşmelere başlama hazırlıkları sürerken Zelenski, Trump’ın temsilcisinin saldırılara maruz kalan şehirleri ziyaret etmesi ve halkın savaşla ilgili görüşlerini dinlemesi gerektiğini söyledi. Zelenski, “Gidip insanlarla konuşmalı. Halk kendi başkanına mı güveniyor, yoksa Putin’e mi? Trump hakkındaki son açıklamalarından sonra insanlar ne düşünüyor, bunu da sormalı” dedi. Kellogg’un Kiev’in yıkıma uğrayan bölgelerini ziyaret etmesi gerektiğinin altını çizen Zelenski, “Başkentimizin yüzde 20 ila 30’u yok edildi. Bunu kendi gözleriyle görmesi önemli” diye konuştu. Ayrıca, “Sonra ben de onunla cephe hattına gitmeye hazırım. Oraya gidelim, askerlerle konuşsun” ifadelerini ekledi.

TRUMP’IN YANITLARI

Zelenski, Rusya’nın savaşın “asıl suçlusu” olduğunu belirtti ve dünya liderlerinin Moskova’nın sorumluluğunu göz ardı etmemesi gerektiğini vurguladı. Diğer taraftan, Trump, Florida’daki Mar-a-Lago malikanesinde düzenlediği basın toplantısında Ukrayna’nın Riyad’daki ABD-Rusya görüşmelerine davet edilmediği yönündeki eleştirileri reddetti. Trump, “Bu savaşı bitirebilecek gücüm olduğuna inanıyorum ve şu an işler gayet iyi gidiyor. Ama bugün duydum ki ‘Bizi davet etmediler’ demişler. Üç yıldır oradasınız” şeklinde konuştu. Trump, “Bu savaşı bitirmeliydiniz. Hatta başlamasına izin vermemeliydiniz. Anlaşma yapabilirdiniz. Ben Ukrayna için bir anlaşma yapabilirdim” diye ekledi. Trump, Riyad’daki ABD-Rusya görüşmelerinin ardından barış anlaşmasına varılma ihtimalinin arttığını ifade etti. “Görüşmeler çok iyi geçti” diyen Trump, “Rusya bir şeyler yapmak istiyor. Bu vahşi barbarlığı durdurmak istiyorlar” şeklinde konuştu. Trump’ın bu açıklamaları, Rus güçlerinin Ukrayna’nın Odessa kentini yoğun hava saldırılarıyla hedef almasının hemen ardından geldi. Saldırılar sırasında bir çocuk kliniği ve anaokuluna saldırı düzenlenirken, kentin büyük bir kısmı elektriksiz kaldı.