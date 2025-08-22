Zelenski: Türkiye Güvenlik Garantileri İstiyor

UKRAYNA CUMHURBAŞKANI ZELENSKİ’DEN GÜVENLİK GARANTİLERİ AÇIKLAMASI

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Türkiye’nin Ukrayna’ya verilecek güvenlik garantilerinin bir parçası olma isteğini ve deniz güvenliğinden sorumlu olmak arzusunu dile getirdi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin Kiev’deki ziyareti sırasında yapılan ortak basın açıklamasında, Zelenski, Ukrayna’ya sağlanacak güvenlik garantilerinin, NATO’nun 5. maddesi gibi, bir üye ülkeye yapılan saldırının tüm üye ülkeleri hedef alması gerektiğini ifade etti. Rutte ise, ilk olarak ABD ve NATO’nun desteğiyle Ukrayna ordusunun güçlendirileceğini, daha sonra ise güvenlik garantilerinin sağlanacağını söyledi.

BARİŞ GÖRÜŞMELERİ VE ABD’NİN ROLÜ

Geride kalan haftalarda Donald Trump’ın öncülüğünde yapılan temasların ilki Alaska’da gerçekleşti. Trump, burada Rusya lideri Putin ile savaşın seyrine dair görüşmeler yaptıktan sonra Beyaz Saray’da Zelenski’yi ağırladı. ABD Başkanı Trump, daha sonrasında Avrupalı liderlerle birlikte Kiev’in güvenliğini masaya yatırdı. Rusya tarafı ise Avrupalı ülkelerin bölgeye asker göndermesine kesinlikle karşı olduklarını söylerken, böyle bir eylemi bölgenin NATO’ya teslim edilmesi olarak değerlendirdiklerini belirtti. Uluslararası medya kuruluşları, bu durumu ‘Light-NATO’ olarak adlandırıyor. Avrupa ülkelerinin de bu duruma karşı istekli olmadığı gözlemleniyor. Brüksel, Romanya’daki NATO üssüne F-35 uçaklarının konuşlandırılmasını talep ediyor.

PUTİN’DEN TOPRAK TAKASI TEKLİFİ

Reuters’ın bildirdiğine göre Putin, Ukrayna’nın Donbas bölgesindeki işgal altındaki bölgelerden vazgeçmesini istiyor. Bunun karşılığında, Rusya’nın Kharkiv, Sumy ve Dnipropetrovsk bölgelerinden bazı alanları geri verebileceğini öne sürdü. Yani savaşın sona ermesi için “Donbas Rusya’ya, bazı diğer bölgeler Ukrayna’ya” şeklinde bir toprak takası önerisi gündemde. Zelenski yönetimi ise bu öneriyi kesin bir şekilde reddetti. Ukrayna Anayasası’na göre toprak devrinin mümkün olmadığını vurgulayan Zelenski, “Ukrayna toprağı pazarlık konusu yapılamaz” diyerek toprak takası olasılığını dışlasa da, ABD Başkanı Trump daha önceki açıklamalarında Zelenski’ye fedakarlık yapması gerektiğini hatırlatmıştı.