Zelenski: Türkiye, Güvenlik Garantisi İstiyor

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Türkiye’nin Ukrayna için güvenlik garantilerinin bir parçası olma niyetini açıkladı ve deniz güvenliğini üstlenmeye talip olduğunu belirtti. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin Kiev ziyareti sırasında yapılan ortak basın toplantısında konuşan Zelenski, Ukrayna’ya sağlanacak güvenlik garantilerinin NATO’nun 5. maddesi gibi olması gerektiğini, yani bir üye üzerindeki saldırının diğer tüm üyeleri kapsaması gerektiğini vurguladı. Rutte ise Ukrayna ordusunun güçlendirilmesinin öncelikli olarak ABD ve NATO desteğiyle gerçekleşeceğini, ardından güvenlik garantilerinin sağlanacağına dikkat çekti.

RUSYA-UKRAYNA BARIŞ GÖRÜŞMELERİ

Son haftalarda Donald Trump’ın öncülük ettiği diplomatik temasların ilk durağı Alaska oldu. Trump, burada Rusya lideri Putin ile savaşın seyrine dair görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmenin hemen ardından Beyaz Saray’da Zelenski’yi ağırladı. ABD Başkanı Trump, daha sonra Avrupalı liderlerle Kiev’in güvenliğini masaya yatırarak konuyla ilgili istişarelerde bulundu. Rusya ise Avrupa ülkelerinin bölgeye asker göndermesine kesinlikle karşı. Moskova, bu durumu bölgenin NATO’ya teslim edilmesi olarak değerlendirdi. Uluslararası medya kuruluşları ise bu askeri hamleyi ‘Light-NATO’ olarak adlandırıyor. Avrupa ülkeleri ise bu duruma şu anda sıcak bakmıyor. Brüksel kanadı, Romanya’daki NATO üssüne F-35 uçaklarının yerleştirilmesini talep ediyor.

TOPRAK TAKASI TEKLİFİ

Reuters’ın haberine göre, Putin, Ukrayna’nın Donbas’taki işgal altında bulunan bölgelerden feragat etmesini istedi. Bunun karşılığında Rusya’nın Kharkiv, Sumy ve Dnipropetrovsk bölgelerinden bazı yerleri iade edebileceğini öne sürdü. Yani, savaşın sona ermesi için “Donbas Rusya’ya, bazı diğer bölgeler Ukrayna’ya” yöntemiyle bir toprak değişimi gündeme getirildi. Ancak Zelenski yönetimi bu öneriye kesin bir dille karşı çıktı. Ukrayna Anayasası’na göre toprak devrinin mümkün olmadığını belirten Zelenski, “Ukrayna toprağı pazarlık konusu yapamaz” ifadeleriyle toprak takası ihtimalini reddetti. Bununla birlikte, ABD Başkanı Trump daha önceden Zelenski’nin bazı fedakarlıklar yapması gerektiğini dile getirmişti.