Zelenski: Türkiye, Güvenlik Garantisi İstiyor

GÜVENLİK GARANTİLERİ TARTIŞILIYOR

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Türkiye’nin Ukrayna’ya sağlanacak güvenlik garantilerinin bir parçası olma arzusunu ve deniz güvenliğinin üstlenilmesi gerektiğini ifade etti. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin Kiev ziyareti sırasında gerçekleştirilen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Zelenski, Ukrayna için verilecek güvenlik garantilerinin NATO’nun 5. maddesi gibi, bir üyeye saldırı durumunda tüm üyelere yönelik bir saldırı olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Rutte, öncelikle ABD ve NATO’nun desteğiyle Ukrayna ordusunun güçlendirileceğini, ardından güvenlik garantilerinin verileceğini vurguladı.

SAVAŞ GÖRÜŞMELERİ YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Son haftalarda Donald Trump’ın öncülüğünde yürütülen diplomatik temasların ilk durağı Alaska oldu. Trump, burada Rusya lideri Putin ile savaşın seyrine dair görüştükten sonra Zelenski’yi Beyaz Saray’da ağırladı. ABD Başkanı, daha sonrasında Avrupalı liderlerle Ukrayna’nın güvenliğini masaya yatırdı. Rusya ise Avrupalı ülkelerin bölgeye asker göndermesine kesin olarak karşı çıkıyor. Moskova, bu tür bir eylemi bölgenin NATO tarafından teslim alınması olarak yorumluyor. Uluslararası medya kuruluşları, durumu “Light-NATO” olarak değerlendirirken, Avrupa ülkeleri de bu duruma sıcak yaklaşmıyor. Brüksel yönetimi, Romanya’daki NATO üssüne F-35 uçaklarının konuşlandırılmasını talep ediyor.

TOPRAK DEĞİŞİMİ ÖNERİSİNE KARŞI ÇIKIYOR

Reuters’in aktardığına göre, Putin, Ukrayna’nın Donbas’taki işgal altındaki bölgelerden feragat etmesini istedi. Bunun karşılığında Rusya’nın Kharkiv, Sumy ve Dnipropetrovsk bölgelerinden bazı bölgeleri geri verebileceğini öne sürdü. Yani, savaşın sona ermesi için “Donbas Rusya’ya, bazı diğer bölgeler Ukrayna’ya” şeklinde bir toprak değişimi önerisi gündemde. Ancak Zelenski yönetimi bu teklife kesinlikle karşı çıkıyor. Ukrayna Anayasası’na göre toprak devri mümkün olmuyor. Zelenski, “Ukrayna toprağı pazarlık konusu yapılamaz” diyerek toprak takası önerisini reddetse de, ABD Başkanı Trump, daha önce yaptığı açıklamalarında Zelenski’nin fedakarlık yapması gerektiğini hatırlatmıştı.