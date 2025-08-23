Zelenski: Türkiye, Güvenlik Garantisi İstiyor

UKRAYNA CUMHURBAŞKANI ZELENSKİ’DEN GÜVENLİK GARANTİLERİ AÇIKLAMASI

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Türkiye’nin Ukrayna’ya sağlanacak güvenlik garantilerinin bir parçası olma isteğini ve deniz güvenliğinin sorumluluğunu üstlenme niyetini dile getirdi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin Kiev ziyareti sırasında gerçekleştirilen ortak basın toplantısında konuşan Zelenski, Ukrayna’ya verilecek güvenlik garantilerinin, NATO’nun 5. maddesi gibi, bir üyeye yönelik saldırının tüm üyelere saldırı olarak kabul edilmesi gerektiğini ifade etti. Rutte ise başlangıçta ABD ve NATO’nun desteği ile Ukrayna ordusunun güçlendirileceğini, daha sonra ise güvenlik garantilerinin verileceğini belirtti.

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ VE TRUMP’IN TEMASLARI

Son haftalarda Donald Trump’ın öncülüğünde gerçekleştirilen görüşmelerde ilk durak Alaska oldu. Trump burada Rusya lideri Putin ile savaşın gelişimi üzerine görüştükten sonra, Beyaz Saray’da Zelenski’yi ağırladı. ABD Başkanı Trump, daha sonra Avrupa liderleriyle birlikte Kiev’in güvenlik konularını masaya yatırdı. Rusya tarafı, Avrupa ülkelerinin bölgeye asker göndermesine katı bir şekilde karşı çıkıyor. Moskova, böyle bir adımı bölgenin NATO’ya teslimi olarak yorumluyor. Uluslararası medya ise bu durumu “Light-NATO” olarak değerlendiriyor. Avrupa ülkeleri, duruma mevcut haliyle sıcak bakmıyor. Brüksel yönetimi, Romanya’daki NATO üssüne F-35 uçaklarının konuşlandırılmasını talep ediyor.

TOPRAK TAKASI TARTIŞMASI

Reuters’ın haberine göre, Putin, Ukrayna’dan Donbas’taki işgal altındaki bölgelerden feragat etmesini istedi. Bunun karşılığında Rusya’nın Kharkiv, Sumy ve Dnipropetrovsk bölgelerinden bazı alanları iade edebileceğini öne sürdü. Yani savaşın sona ermesi için “Donbas Rusya’ya, bazı diğer bölgeler Ukrayna’ya” şeklinde bir toprak değişiminin gündeme gelmesi bekleniyor. Zelenski yönetimi bu öneriye kesin bir şekilde karşı durdu. Ukrayna Anayasası’na göre toprak devrinin mümkün olmadığını belirten Zelenski, “Ukrayna toprağı pazarlık konusu yapılamaz” diyerek toprak takası ihtimalini reddetse de, ABD Başkanı Trump daha önce yaptığı açıklamalarda Zelenski’nin fedakarlık yapması gerektiğine dikkat çekmişti.