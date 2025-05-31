Dünya

Zelenski, Türkiye’ye Destek İçin Teşekkür Etti

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UKRAYNA DEVLET BAŞKANI ZELENSKİ’DEN TEŞEKKÜR

Ukrayna’nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Kiev’deki görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Zelenski, Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, adil ve kalıcı barış çabalarına verdikleri destek için teşekkür ediyor.

TÜRKİYE’NİN ESİR TAKASI SÜRECİNDEKİ ROLÜ

Zelenski, Türkiye’nin daha önce esir takası sürecinde sağladığı desteği hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’nin bu süreçteki katkıları önemli bir yer tutuyor.”

DİPLOMATİK GİRİŞİMLER VE RUSYA’NIN TUTUMU

Görüşmede, Ukrayna ve ortaklarının diplomatik girişimleri tartışıldı. Zelenski, Rusya’nın ateşkes çağrılarına dikkate almadığını ve yeni müzakere süreci için gerekli belgeleri iletmediğini de belirtti. Bu durum, barış sürecinin ilerlemesini zorlaştırıyor.

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