Zelenski: Ukrayna’sız Ukrayna’yı Tartışmak İmkansız

KONUŞMA VE SAVAŞIN SON GELİŞMELERİ

Zelenski, Kiev’de gerçekleştirilen “Gençler Burada” forumunda yaptığı konuşmasında, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili güncel durumu değerlendirdi. ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in 15 Ağustos’ta Alaska’da bir araya gelerek savaş durumu üzerine konuşacaklarını hatırlatan Zelenski, savaşın Ukrayna’da yaşandığını ifade etti.

UKRAYNA’NIN ÖNE ÇIKAN ROLÜ

Zelenski, böyle bir görüşmede Ukrayna’nın yer almadığı takdirde savaşın sona erdirilmesiyle ilgili anlaşmaya varmanın imkansız olduğunu savundu. “Ama Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında konuşmak imkansız ve kimse bunu kabul etmeyecek. Bu nedenle, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı (Trump) ve Putin arasında görüşme ikili ilişkileri açısından kesinlikle önemli olabilir ancak biz olmadan Ukrayna hakkında hiçbir şeyi kabul edemezler” dedi. Müzakerelerin kesinlikle liderler düzeyinde olması gerektiğine dikkat çeken Zelenski, Trump ve Putin ile bir araya gelme isteğini dile getirerek, bu tür bir görüşmenin yapılabileceğini söyledi.

SINIR GEÇİŞLERİNDE YENİ DÜZENLEME

Zelenski, Ukrayna vatandaşlarının savaş döneminde ülke sınırından geçişlerine dair yeni bir karar aldığını belirterek, mevcut 18 yaş sınırının 22’ye çıkarılmasını önerdi. Böylece geçişlerde herhangi bir kısıtlama olmadığının altını çizdi.