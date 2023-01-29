Rusya, Ukrayna’nın doğusuna yönelik saldırılarını artırdı. Rus güçleri son olarak Donetsk bölgesindeki Konstantinivka kentini hedef aldı. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Telegram hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda, Rus kuvvetlerinin söz konusu saldırıyı S-300 füzeleriyle gerçekleştirdiğini aktardı.

Benzer saldırıların önlenmesi ve Rus ordusunun saldırı imkanlarının kısıtlanması için daha fazla silaha ihtiyaç duyduklarını kaydeden Zelenski, “Ukrayna’nın özellikle uzun menzilli füzelere ihtiyacı var.” dedi.

Ukrayna, batılı ülkelerin tank teslimatı öncesinde doğu ve kuzey doğu hatlarında Rus güçlerini püskürtmeye çalışıyor.

Kiev’in Fransa Büyükelçisi, birkaç ülkenin Ukrayna’ya toplam 321 tank göndereceklerine dair söz verdiğini bildirdi.

Polonya, Ukrayna’ya daha önce taahhüt ettiği 14 Alman yapımı Leopard 2 tankına ek olarak 60 tank daha göndereceğini açıkladı.