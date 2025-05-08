Zelenski, “Ya Rusya Değişecek Ya Dünya.”

UKRAYNA DEVLET BAŞKANI ZELENSKİ’DEN KUTLAMA MESAJI

Ukrayna’nın lideri Volodimir Zelenski, İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası’nın yenilgiye uğratılmasının 80. yıl dönümüne özel olarak başkent Kiev’de yürüyerek bir görüntülü mesaj paylaştı. Bugünün, Nazizm’e karşı zafer günü olarak kutlandığını belirten Zelenski, savaş sırasında 8 milyondan fazla Ukraynalının hayatını kaybettiğini ifade etti.

RUSYA’NIN SALDIRISIYLA BENZERLİK

Zelenski, yaklaşık 3 yıl önce Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı savaşı hatırlatarak, “Maalesef 3 yıl önce aynı şey tekrar yaşandı. Tıpkı o zaman olduğu gibi Kiev semalarında yeniden hava saldırısı sirenleri çaldı ve kötülük bir kez daha topraklarımıza çöktü” sözlerini kullandı. Savaş koşullarına rağmen, Ukrayna halkının yaşama kararlılığını ve barış için olan mücadelesini vurgulayan Zelenski, “Her birimiz huzurun sağlanmasını, barışın galip gelmesini istiyoruz. Biz bunun için mücadele ediyoruz” dedi.

MÜCADELE VE GELECEK ÜZERİNE GÖRÜŞLER

Zelenski, bu mücadelede neyin gerekli olduğunu bildiklerini belirterek, “Ya Rusya kökten değişmek zorunda kalacak ya da dünya değişmek zorunda olacak” ifadesini kullandı. 80 yıl önce olduğu gibi dünyanın bugün de “kötülüğe” karşı birleşmesi gerektiğini söyleyen Zelenski, “Dünya, Rusya’nın Nazilerden arındırılması ve silahsızlandırılması sürecini yürütmek zorunda kalacak” değerlendirmesinde bulundu. Mesajında, “Her işgalci eninde sonunda topraklarımızı terk edecektir. Yaşam, her zaman geri döner” şeklinde bir cümleyle vurgusunu yaptı.