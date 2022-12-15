Zelenskiy: 184 sporcu öldü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile yaşanan savaşta 184 sporcunun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladamir Zelenskiy, savaş boyunca ölen sporcuların sayısını açıkladı. Zelenskiy, 11 ay içinde 184 sporcunun Rus saldırıları sonucunda hayatını kaybettiğini aktardı. Ukraynalı lider, Rusların spor altyapılarını da hedef aldığını aktardı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladamir Zelenskiy, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (İOC) Başkanı Thomas Bach ile telefon görüşmesi yaptı.

“RUSYA, SPORU PROPAGANDA AMACIYLA KULLANIYOR”

Bu görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Ukrayna lideri Zelenskiy “Şubat ayından bu yana Rusya’nın eylemleri sonucunda 184 Ukraynalı sporcu öldü. Ayrıca Rusya, sporu propaganda amacıyla da kullanıyor” dedi.

“RUSYA SPORDAN TECRİT EDİLSİN”

Zelenskiy, Ukrayna’da savaş sırasında hasar gören spor altyapılarının onarılması konusunu da konuştuklarını aktardı. Rusya’ya spor alanında kısıtlama uygulanması gerektiğini savunan Vladamir Zelenskiy “Terörist bir devlet için adil bir cevap ancak uluslararası arenada tam bir tecrit olabilir, bu özellikle uluslararası spor etkinlikleri için geçerlidir” değerlendirmesinde bulundu.