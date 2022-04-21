Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile savaşa değindi ve 934 yerleşim biriminin kurtarıldığını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, bugüne kadar 934 yerleşim birimini Rus ordusundan kurtardıklarını ve bu bölgelerde hayatın giderek normale döndüğünü açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yayınladığı video mesajında, Ukrayna’yı ziyaret eden Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile kapsamlı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

Michel ile Ukrayna’ya sağlanacak yardımları, ülkenin AB’ye üyelik sürecini müzakere ettiklerini dile getiren Zelenskiy, savaş sonrasında Ukrayna’nın yeniden inşası için atılacak adımları da ele aldıklarını söyledi.

“Elektrik, gaz ve su tedarikini eski haline getiriyoruz”

Ukrayna ordusunun kurtardığı bölgelerde hayatın normale dönmeye devam ettiğini anlatan Zelenskiy, “934 yerleşim birimi kurtarıldı. Bunlardan 435’inde polis, 431’de yerel yönetimler çalışmalarına başladı. İnsanların tıbbi ve eğitim hizmetlerine, sosyal koruma kuruluşlarına erişimini kademeli olarak geri getiriyoruz. Karayolu iletişimini, elektrik, gaz ve su tedarikini eski haline getiriyoruz” diye konuştu.

Zelenskiy, kurtarılan bölgelerde Rus ordusunun döşediği mayınlar ve patlamamış mühimmatın büyük tehlike oluşturduğunu, bunları etkisiz hale getirmenin çok zaman ve çaba gerektirdiğini söyledi.