Zelenskiy ABD ile Ateşkes Görüşmeleri Yapacak

ATEŞKES SAĞLANMASI İÇİN GÖRÜŞMELER

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı’nı sona erdirmek üzere ateşkes sağlaması için gerekli konuları ele almak amacıyla ABD ve Ukrayna heyetlerinin 24 Mart’ta Suudi Arabistan’da bir araya geleceğini duyurdu. Norveç’in başkenti Oslo’da resmi temaslarda bulunan Zelenskiy, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Zelenskiy, Rusya’nın ülkesine karşı bir savaş başlattığını belirterek, bağımsızlıklarını savunarak mücadele ettiklerini vurguladı.

GÜVENLİK GARANTİLERİ ÜZERİNE ÇALIŞMA

Zelenskiy, ABD, Avrupa ülkeleri ve diğer müttefiklerin Ukrayna’ya güvenlik garantileri sağlaması yönünde sürekli çalıştıklarını ifade etti. Norveç’in bu süreçteki katkısının önemli olduğunu belirtti. Savaşın adil bir biçimde kalıcı olarak sonlandırılması için çaba gösterdiklerini dile getiren Zelenskiy, “Biz bunu dünyada herkesten daha çok istiyoruz.” dedi. Rusya’ya yönelik baskıların arttırılmasının gerektiğini savunan Zelenskiy, havada ve denizde ateşkesin uygulanması üzerine ABD ile görüştüklerini hatırlattı.

TEKNİK GÖRÜŞMELERİN ÖNEMİ

ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, enerji ve sivil altyapılara yönelik saldırıların durdurulması teklifini Ukrayna’nın kabul ettiğini belirten Zelenskiy, artık iki ülke temsilcilerinin ateşkes konusunu teknik düzeyde ele alması gerektiğini aktardı. Bu nedenle, 24 Mart’ta Suudi Arabistan’da gerçekleştirilecek toplantının önemini vurguladı. Zelenskiy, “Görüşme, Ukrayna ve ABD arasında olacak. Sonra ABD ile Rusya arasında ya da benim söylediğim gibi, aynı konu hakkında bir ülkede paralel toplantılar olacak.” ifadelerini kullandı.

NATO ÜYELİĞİNİN ÖNEMİ

Ukrayna’nın aslında bir NATO üyesi olması durumunda güvenlik sorunlarının önemli ölçüde çözülebileceğine dikkat çeken Zelenskiy, “Bunu gerçekten istiyoruz, bunun birçok sorunu çözeceğini düşünüyoruz. Ama konuşulacak bir şey yok. NATO’nun en büyük müttefiki olan Amerika Birleşik Devletleri, NATO’da Ukrayna’yı desteklemiyor.” şeklinde değerlendirmede bulundu.