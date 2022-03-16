Zelenskiy ABD Kongresi’ne seslendi: Çok şey mi istiyoruz?

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ABD Kongresi’ne seslenerek yaşananlar konusunda yardım istedi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, “Şu an halkımızın kaderi belirleniyor” diyen Zelenskiy, “Ukrayna’yı anlamanız gerekiyor, size ihtiyacımız var.” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy’nin açıklamalarından satır başları şöyle:

Ukrayna’yı anlamanız gerekiyor, size ihtiyacımız var. Pearl Harbor’ı hatırlayın. 11 Eylül’ü hatırlayın. Sizin bağımsız topraklarınızda yapıldı bu saldırılar. Biz de 3 haftadır saldırı altındayız. Binlerce kentimiz Rusların saldırısı altında. Binlerce kişi hayatını kaybetti. Biz Rus terörüne karşılık istiyoruz, hava sahasını kapatın. Ukrayna üzerinde uçuşa kapalı bölge ilan edilmesini istiyoruz.

Şu anda halkımızın kaderi belirleniyor. Rusya değerlerimize, insanlığa saldırdı. Özgürlüğümüze saldırıldı. Bunun için çalışan, kanunlara uyan, dürüstçe yaşayan herkese saldırıldı. Büyük tarihinizde bizi anlamanız için Ukrayna’nın yaşadıklarını anlayabileceğiniz sayfalar var.

Üç haftadır her gece Harkov, Odessa gibi tüm bu kentler bomba yağar hale geldi. Rusya binlerce kişi için gökyüzünü ölüm kaynağı haline getirdi. Şimdiye kadar binden fazla füze attı, sayısız bomba yağdırdı. Bu teröre dünyadan bir yanıt istiyoruz. Bir uçuşa yasak bölge istiyoruz. Sizden çok mu şey istiyoruz?