Zelenskiy, Almanya’da Video Konferansa Katıldı

Ukrayna DEVLET BAŞKANI ZELENSKİY’İN ALMANYA ZİYARETİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in daveti üzerine Ukrayna’daki güncel durumu değerlendirecek video konferans görüşmesi için Berlin’e geldi. Zelenskiy, Almanya’ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştiriyor. Öğle saatlerinde Berlin’e iniş yapan Zelenskiy’i taşıyan uçak, Berlin Brandenburg Havalimanı’na ulaştı. Ardından Almanya Başbakanlığı’na helikopterle geçiş yapan Zelenskiy, burada Başbakan Friedrich Merz tarafından karşılandı. İkili, basın mensuplarına poz verdikten sonra baş başa bir görüşme yaptı.

UKRAYNA TOPLANTISI İÇİN HAZIRLIKLAR

Merz ve Zelenskiy daha sonra, Finlandiya, Fransa, İngiltere, İtalya, Polonya devlet ve hükümet başkanları ile Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin katılımıyla gerçekleştirilecek çevrimiçi Ukrayna toplantısına katılacak. İkinci video konferans ise ilk toplantıya katılan liderler ile ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı James David Vance arasında gerçekleşecek. Her iki toplantıda da Ukrayna’daki mevcut durum masaya yatırılacak. Ayrıca, ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında Cuma günü Alaska’da planlanan görüşmenin gündemi hakkında da fikir alışverişinde bulunulacak.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ÜST SEVİYEDE

Zelenskiy’in beklenmedik Berlin ziyareti nedeniyle şehirde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Başbakanlık çevresine demir bariyerlerle güvenlik çemberi oluşturuldu ve çevredeki sokaklar araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Başbakanlık yakınındaki Alman Meclisi (Bundestag) metro istasyonunda ise yolcu indiş ve binişlerine yasak getirildi. Ayrıca, atlı polisler ve keskin nişancılar, Başbakanlık çevresindeki binalara konuşlandırıldı.