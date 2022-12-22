Zelenskiy Amerika’da

Rusya ile savaşan Ukrayna’nın Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Başkanı Biden ile görüşmek üzere Amerika’ya geldi.

Ukrayna lideri Zelenskiy, savaş başladığından beri ilk yurt dışı ziyaretini ABD’ye gerçekleştirdi. Zelenskiy, Başkan Biden ile Beyaz Saray’da görüşürken, Patriot’ların Ukrayna’ya verileceği resmen duyuruldu.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, dün beklenmedik bir gelişme yaşandı ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, resmi ziyaret için ABD’nin başkenti Washington D.C’ye gitti. Ziyaret daha önceden açıklanmazken, Zelenskiy’nin yolculuğuna dair detaylar da güvenlik gerekçesiyle paylaşılmadı. Ancak Ukrayna lideri, Polonya’da bir tren istasyonunda görüntülendi.

Zelenskiy, şubat ayında başlayan Rus işgalinden bu yana gerçekleştirdiği ilk yurt dışı ziyaretinde Washington’da ABD Başkanı Joe Biden’la Beyaz Saray’da bir araya geldi. Beyaz Saray girişinde Başkan Biden ve eşi Jill Biden tarafından kırmızı halıda karşılanan Zelenskiy, el sıkışmanın ardından Oval Ofis’e geçti. Görüşmenin basına açık kısmında Biden, “Ukrayna’nın kendini savunma yeteneğini güçlendirmeye devam edeceğine” dair söz verirken, Ukrayna’da “adil bir barış” sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Biden, Putin’in “kışı bir silah olarak kullandığını” söylerken, “Putin tarafından yürütülen acımasız ve vahşi bir savaşa karşı savunmada sizlerin yanında olmak bir onurdur. İnanması güç ama savaşın üzerinden 300 gün geçti. Putin, Ukraynalıların bir ulus olarak var olma haklarına ve masum Ukrayna halkına yönelik saldırıları hiçbir sebep olmaksızın acımazsızca sürdürdü” ifadelerini kullandı. Biden ayrıca, ABD’nin Avrupalı müttefiklerle birlikte Ukrayna’nın yanında yer almaya devam edeceğinin garantisini verdi. “Burada olmak benim için çok büyük bir onur” diyen Zelenskiy ise askeri yardımlar nedeniyle “içten şükranlarını” sundu. Ayrıca Zelenskiy, Donetsk bölgesinde savaşan bir yüzbaşının gönderdiği askeri madalyayı Biden’a takdim etti.

Zelenskiy’nin ABD’ye vardığı sıralarda ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’ya içerisinde Patriot hava savunma sistemlerinin dahil olduğu 1,85 milyar dolarlık askeri yardım yapılacağını duyurdu. Yardım paketi kapsamında, Ukrayna’ya ABD Savunma Bakanlığı stoklarından Patriot hava savunma sistemleri de dahil olmak üzere 1 milyar dolarlık askeri teçhizat ile Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi aracılığıyla 850 milyon dolarlık finansman sağlanacak. ABD’nin Ukrayna’ya toplam askeri yardımı son yardım paketi ile 21.9 milyar dolara ulaşacak.

Patriot ne yapacak?

Ziyaret öncesi ABD’nin Ukrayna’ya Patriot savunma sistemi sağlayacağını duyurmasıyla bu silahın savaş alanındaki etkisi konuşulmaya başlandı. ABD yönetimi, Patriot’un Ukrayna hava sahasının Rus saldırılarına karşı korunması için çok önemli ve etkili olacağı görüşünde.