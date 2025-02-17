Zelenskiy, Ankara’da Erdoğan İle Buluşacak

ZELENSKIY ANKARA’YA ULAŞTI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı resmi görüşme için Ankara’ya geldi. Zelenskiy ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, 21.08’de Ankara Esenboğa Havalimanı’na indi. Ukraynalı lider, havalimanına vardığında yetkililer tarafından karşılandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞME PLANLANIYOR

Zelenskiy’nin, yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşarak çeşitli meseleler konusunda görüşmeler yapması bekleniyor.