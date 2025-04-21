Zelenskiy, Ateşkes İçin Çalışma Yürütüyor

UKRAYNA DEVLET BAŞKANI ZELENSKIY’DEN ATEŞKES İFADELERİ

Ukrayna’nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, çarşamba günü Londra’da, İngiltere, Fransa, Ukrayna ve ABD temsilcilerinin Rusya-Ukrayna savaşı için koşulsuz bir ateşkesi tartışacağını duyurdu. Zelenskiy, Telegram hesabı üzerinden yapmış olduğu yazılı açıklamada, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile telefonda görüştüğünü aktardı.

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ LONDRA’DA YAPILACAK

Zelenskiy, İngiltere’nin başkenti Londra’da toplanacak temsilcilerin, Rusya-Ukrayna savaşında ateşkesin sağlanmasıyla ilgili konuları masaya yatıracağını belirtti. Başkan Zelenskiy, “Gerçek ve kalıcı barışın tesisini daha da güvence altına almak için koşulsuz ateşkesin sağlanması amacıyla mümkün olduğunca yapıcı adımlar atmaya hazırız” dedi.

PASKALYA BAYRAMI VE ATEŞKES ÖNERİLERİ

Zelenskiy, “Kayıtsız ve şartsız ateşkes barışa giden ilk adım olmalı ve bu Paskalya bayramı, savaşın uzamasına neden olanın Rusya’nın eylemleri olduğunu gösterdi” değerlendirmesinde bulundu. Bunun yanı sıra, Starmer ile gerçekleştirdiği görüşmede Avrupa güvenlik formatlarında ortak çalışma konusunu da gündeme getirdiklerini kaydetti.