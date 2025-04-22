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Zelenskiy, Ateşkese Hazır Olunduğunu Açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile bir ateşkes sağlandıktan sonra farklı formatlarda masaya oturmaya hazır olduklarını duyurdu. Zelenskiy, bu duruma ilişkin yaptığı açıklamada, “Ateşkesin ardından çıkmaz sokak olmaması için her türlü formatta masaya oturmaya hazır olduğumuzun bilinmesini istiyoruz” dedi.

SORUNLAR VE TÜM AÇILAR

Toprak, güvenlik garantileri ve Ukrayna’nın NATO üyeliği gibi karmaşık konulara dikkat çeken Zelenskiy, “Her şey üzerinde hızlı bir şekilde anlaşmak mümkün olmayacak” şeklinde konuştu. Ayrıca, Ukrayna, İngiltere, Fransa ve ABD temsilcilerinin yarın İngiltere’nin başkenti Londra’da, Rusya-Ukrayna arasındaki ‘koşulsuz ateşkes’ konusunu görüşeceğini belirtti.

– KİEV

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