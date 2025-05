Zelenskiy, Ateşkesin Başlayabileceğine İnanıyor

ATEŞKESİN OLASILIĞI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile devam eden üç yılı aşkın savaşta her an ateşkesin sağlanabileceğini belirtti. Zelenskiy, “Ateşkesin her an, hatta bugün bile başlayabileceğine inanıyoruz” dedi. Resmi ziyaret kapsamında Çekya’ya giden Zelenskiy, burada Çekya Devlet Başkanı Petr Pavel ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Zelenskiy, Rusya’ya giderek artan şiddette herhangi bir baskı uygulanmadığı sürece Rusya’nın savaşı sona erdirme yönünde adım atmayacağını dile getirdi. “Artan şiddette bir baskı olmadığı sürece Rusya’nın savaşı sona erdirme yönünde gerçek ve pratik adımlar atmayacağını düşünüyoruz” ifadesini kullandı.

GERÇEK DİPLOMASİ ŞANSI

Zelenskiy, Rusya’nın ABD tarafından sunulan kapsamlı ateşkes teklifini göz ardı etmesinin üzerinden 54 gün geçtiğini belirtti. Üç yılı aşkın süredir devam eden savaşta her an bir ateşkesin mümkün olduğunu yineleyen Zelenskiy, böyle bir ateşkesin en az 30 gün sürmesi gerektiğine inandıklarını ve bunun diplomasiye gerçek bir şans vereceğini ifade etti. Ayrıca, Putin’in 9 Mayıs’ta düzenlenen Zafer Günü geçit töreninde tanklarını sergilemek yerine savaşı nasıl sona erdireceğine odaklanması gerektiğini söyledi.

YAPTIRIMLAR VE DESTEK GEREKİYOR

Zelenskiy, “Yapılması gereken üç şey var. Rusya’ya daha fazla yaptırım, Ukrayna’ya desteğin devamı ve Avrupa genelinde savunma iş birliğinin ciddi bir şekilde artırılması. Rusya’nın Avrupalıların kendilerini savunacaklarını bilmesi gerekiyor” dedi. Çekya Devlet Başkanı Petr Pavel ise, Rusya’nın savaşı sona erdirmek için henüz herhangi bir adım atmadığını vurguladı. Pavel, “Eğer savaşı sona erdirecek kartları elinde tutan biri varsa bu Rusya Devlet Başkanı Putin’dir. Bunu tek bir kararla gerçekleştirebilir. Fakat şimdiye kadar böyle bir şey olmadı” açıklamasında bulundu.

ÇEK GİRİŞİMİ VE MÜHİMMAT TEDARİĞİ

Pavel, ayrıca Çek Girişimi kapsamındaki planları çerçevesinde 2025 yılı sonuna kadar Ukrayna’ya 1.8 milyon top mermisi teslim edeceklerini duyurdu. Zelenskiy’in Çekya’daki temasları sırasında Çek savunma sanayi temsilcileriyle bir araya gelmesi ve Başbakan Petr Fiala ile görüşmesi, ayrıca Çekya’nın Ukrayna’ya mühimmat tedarikine ilişkin konuları ele alması bekleniyor.

KISMI ATEŞKES TARTIŞMASI

Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz hafta 9 Mayıs’taki Zafer Günü kutlamaları nedeniyle 8-10 Mayıs tarihleri arasında üç günlük ateşkes ilan etmişti. Ancak Zelenskiy, bunun anlamlı olmayacağını belirterek, kısa süreli ateşkes teklifini reddetmiş ve ABD’nin mart ayında önerdiği en az bir ay süreli ateşkes talep ettiklerini vurgulamıştı.