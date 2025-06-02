Zelenskiy, Ateşkesin Liderler Görüşmesiyle Olabileceğini Belirtti

ATEŞKESİN SAĞLANMASI GÜÇLEŞİYOR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sona ermesi için gerekli olan ateşkesin, lider görüşmesi olmadan sağlanamayabileceğini dile getirdi. Litvanya’nın Vilnius kentinde gerçekleştirilen Bükreş Dokuzlusu (B9) Zirvesi’nde, Ukrayna ve Nordik ülkeleri temsilcileri ile bir araya gelen Zelenskiy, İstanbul’daki müzakerelerin sonuçlarını değerlendirdi. Gazetecilerin sorularını Zoom üzerinden yanıtlayan Zelenskiy, Türkiye’deki görüşmelerde, Rusya ile yeni bir esir takası konusunda anlaşma sağlandığını hatırlattı. “Askerlerimiz takas edilecek. 1000’e karşı 1000 olacak. Ayrıca 200’e karşı 200 daha eklenebilir.” ifadelerini kullandı.

CESETLERİN TAKASINA DA HAZIRLIK VAR

Zelenskiy, karşılıklı 6 bin askerin cesedinin takasında da anlaştıklarını belirtti. “Tarafımız, Rus tarafına 6 bin Rus (askerin) cesedi teslim etmeyi kabul etti ancak bu konunun çok dikkatli bir şekilde incelenmesi gerekiyor.” dedi. Ayrıca, Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeye hazır olduğunu açıkladı. Erdoğan’a bu tür bir görüşme yapmaya hazır olduğunu söylediğini ve “Liderler düzeyinde bir görüşmeyi desteklediğimi söyledim. Çünkü, bizim görüşmemiz olmadan ateşkes olmayacağı izlenimine sahibim.” şeklinde konuştu.

Ateşkes TEKLİFİNİN ANLAMSIZLIĞI

Zelenskiy, Rusların cephede ölen askerlerin cesetlerini almak için Ukrayna’ya 2 veya 3 günlük bir ateşkes önermelerinin mantıksız olduğunu savundu. Ateşkesin, aslında insanların öldürülmemesi için bir çözüm sunduğunu ifade etti. Rusya’nın Ukrayna’ya ilettiği memorandum hakkında bilgi veren Zelenskiy, belgeleri henüz tam olarak incelemediğini, ancak bu belgenin daha çok “Rusya’nın ültimatomuna” benzediğini belirtti.

NATO İLE TEMASLAR SÜRÜYOR

Zelenskiy, Litvanya’daki temasları sırasında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldiğini ve Ukrayna’nın NATO’nun Lahey Zirvesi’ne davet edildiğini aktardı.