Zelenskiy, Ateşkesin Önceki Olduğunu Vurguladı

ZELENSKIY’İN ATEŞKES VURGUSU

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 15 Ağustos’ta gerçekleşecek görüşmeye ilişkin değerlendirmesinde, “Ateşkes sağlanması öncelikli konu” dedi. Zelenskiy, Berlin’de Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile düzenlediği ortak basın toplantısında, savaşın sona ermesi için farklı ülkelerin liderleri ile son günlerde yoğun telefon görüşmeleri yaptığını ifade etti. “Ukrayna’da barışın sağlanması için çalışıyoruz, ateşkes sağlanması öncelikli konu” diyen Zelenskiy, tarafların uzlaşması gerektiğini vurguladı.

ÇEVRİM İÇİ TOPLANTIYLA CEPHEDEKİ DURUM

Bugün ABD Başkanı Donald Trump ile Avrupalı liderlerin katılımıyla Ukrayna konulu çevrim içi bir toplantı yapıldığını aktaran Zelenskiy, bu toplantıda cephedeki gelişmelerin ele alındığını belirtti. Rusya’nın savaşı sona erdirmek için herhangi bir hazırlık yapmadığını savunan Zelenskiy, Ukrayna’nın toprak bütünlüğü konusunda asla taviz vermeyeceklerini ve bu durumu görüşme sırasında dile getirdiğini bildirdi.

ALASKA GÖRÜŞMESİ VE ATEŞKES UMUTLARI

Zelenskiy, çevrim içi toplantıda Alaska’da yapılacak Trump-Putin görüşmesini de gündeme getirdi. “Görüşmenin ana konusunun ateşkes, acil bir ateşkes olmasını umuyoruz” şeklinde konuşarak, toplantının büyük önem taşıdığını belirtti. Ayrıca, Ukrayna ile ilgili meselelerin Kiev temsilcilerinin katılımıyla düzenlenmesi gerektiğini dile getiren Zelenskiy, Alaska zirvesinden sonra yapılacak toplantılarda Ukrayna’nın da yer alacağını ifade etti.