Zelenskiy: Barış Görüşmeleri İçin Hazırız

UKRAYNA VE ABD’LI YETKİLİLER BARIŞ GÖRÜŞMELERİ İÇİN BİR ARAYA GELİYOR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukraynalı ve ABD’li yetkililerin 24 Mart Pazartesi günü Suudi Arabistan’da barış görüşmeleri yapmak üzere bir araya geleceğini ifade etti. Kremlin de aynı tarihte ABD-Rusya görüşmelerinin gerçekleştirileceğini onayladı. Oslo’da düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Ukrayna lideri, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sadece savaşı uzatan gereksiz taleplerde bulunmayı bırakması gerektiğini” dile getirdi. Moskova’nın talepleri arasında Ukrayna’ya askeri yardımın tamamen kesilmesi de yer almaktadır.

RUSYA İÇİN BÜYÜK BİR HEDİYE OLACAK

Zelenskiy, Ukrayna’nın NATO üyeliğinden vazgeçmesinin, Putin’in barış için müzakere edilemez olduğu yönündeki açıklamalarına atıfta bulunarak, “Rusya için büyük bir hediye” olacağını belirtti. Ayrıca, Beyaz Saray’ın, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi sırasında Ukrayna’nın nükleer santrallerinin ABD’ye devredilmesini görüştüğüne dair iddiaları reddetti. Son görüşmeler, üç yılı aşkın süredir süren savaşta ABD’nin taraflar arasında bir ateşkes sağlamaya çalıştığı bir dönemde gerçekleşiyor. Hem Zelenskiy hem de Putin, ABD ile yaptıkları görüşmelerde prinsipte ateşkese varmayı kabul etti fakat çelişen ön koşullar nedeniyle henüz bir anlaşma sağlanamadı.

UKRAYNA HEYETİ GÖRÜŞMELERDE ALTYAPILARIN LİSTESİNİ SUNACAK

Zelenskiy, Ukrayna heyetinin Pazartesi günü yapılacak görüşmelerde ABD’ye, Rus saldırılarından korunmasını istedikleri altyapı tesislerinin bir listesini sunacağını söyledi. Beyaz Saray’ın Ukrayna’nın nükleer santrallerinin ABD mülkiyetine geçebileceği yönündeki açıklamalarına yanıt veren Zelenskiy, bu iddiaları net bir şekilde reddetti. Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde şu anda Rusya’nın kontrolünde olan Zaporijya Nükleer Santrali’ni konuştuklarını ifade eden Zelenskiy, “tüm nükleer santrallerin Ukrayna halkına ait olduğunu” vurguladı.

UKRAYNA’DA KİMSE TOPRAK TAVİZİ VERMEYECEK

Ukrayna’nın özellikle 2014’ten beri Rusya’nın elinde bulunan Kırım konusunda toprak tavizi verip vermeyeceği sorusuna cevap veren Zelenskiy, “Burası Ukrayna’nın yarımadasıdır” dedi ve Kırım’ın ülkesinin “ayrılmaz bir parçası” olduğunu belirtti. Kırım, Rusya’nın işgal ve ilhak iddialarına rağmen uluslararası toplum tarafından Ukrayna’nın bir parçası olarak tanınmaktadır. Ateşkesle ilgili olarak Zelenskiy, ilk aşamanın kara ve denizden ateşkes olması gerektiğini söyledi. Bunun nedeninin, Ukrayna’nın Rus saldırganlığını durdurmanın tek yolu olarak görmesi olduğunu ifade etti.

BARIŞ ANLAŞMASI İÇİN GEREKEN HAZIRLIKLAR YAPILMALI

Trump, Salı günü Putin ile yaptığı bir telefon görüşmesinde enerji altyapısına yönelik saldırıları durdurma konusunu ele aldı. Ancak sağlanan ilerleme bununla sınırlı kaldı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Gruşko, Moskova’nın Ukrayna’nın NATO üyeliğinden çıkarılacağına dair güvenceler arayacağını ve Ukrayna’nın herhangi bir barış anlaşmasında tarafsız kalmasını talep edeceğini bildirdi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise, Ukrayna’nın NATO’ya katılma ihtimalinin “müzakere edilmiş bir anlaşmanın gerçekçi bir sonucu olmadığını” ifade etti. Diğer yandan, savaş devam ediyor. Gece saatlerinde gerçekleştirilen saldırılarda Ukrayna’da iki kişi hayatını kaybederken, Ukrayna’nın düzenlediği insansız hava aracı saldırıları Rusya’da 10 kişiyi yaraladı ve bir havaalanını ateşe verdi.

AVRUPA LİDERLERİNDEN ASKERİ YARDIM TALEBİ

Brüksel’de AB liderlerine video konferans yoluyla hitap eden Zelenskiy, askeri yardımların sürmesinin önemine vurgu yaparak, Avrupa liderlerinden “en kısa sürede” en az 5 milyar euroluk top mermisi desteği talep etti. Ayrıca, Ukrayna’ya süregelen desteğin “kritik” olduğunu belirtti ve AB’nin barış görüşmelerinde yer alması gerektiğini vurguladı. Trump ve Zelenskiy’nin Oval Ofis’te savaş konusunu tartışmasının ardından Beyaz Saray, Ukrayna’ya askeri yardımı geçici olarak durdurmuştu. Ancak ABD ve Ukrayna arasında gerçekleştirilen görüşmelerin ardından bu yardım birkaç gün sonra yeniden başlatıldı.

BARIŞ ANLAŞMASI İÇİN GÜVENLİK DÜZENLEMELERİ GEREKİYOR

İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, herhangi bir barış anlaşmasının “yalnızca güvenlik düzenlemeleri sağlandığında kalıcı olacağını” söyledi. Starmer, bir anlaşma sonrası Ukrayna’da barışı sağlamak amacıyla “gönüllüler koalisyonu” kurulmasını önerdi. Bu açıklamalar, koalisyon planlarına başka 20’den fazla ülkenin üst düzey askeri yetkilileriyle kapalı kapılar ardında gerçekleştirdiği bir toplantının ardından geldi. Starmer, İngiltere ve müttefiklerinin “siyasi ivmeden” “askeri planlamaya” geçiş yaptığını ve bunu “bir anlaşma sağlanmadan önce hemen yapmanın” gerekliliğini belirtti. “Bu çalışmayı yapmamız hayati önem taşıyor çünkü kesin olan bir şey var: Arkasında hiçbir şey olmayan bir anlaşmayı Putin ihlal eder. Bunu daha önce yaptı ve kesinlikle tekrar yapacağından hiç şüphem yok” diyerek ekledi.