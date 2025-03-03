Zelenskiy, Barış İçin ABD Desteğine Güveniyor

UKRAYNA DEVLET BAŞKANI ZELENSKIY’İN AÇIKLAMALARI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna çatışması üzerine verilen görüşmelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, “Ortaklarla iş birliğimizi sürdürüyoruz. Görüşmeleri zaten gerçekleştirdik ve yakında atılacak diğer adımlar olacak” şeklinde konuştu.

BARISIN SAĞLANMASI GEREKEN BİR KONUDUR

Zelenskiy, savaşı en kısa sürede sonlandırmak amacıyla diplomasi yoluyla somut adımlar atmanın çok önemli olduğunu vurguladı. “Gerçek bir barışa ihtiyacımız var ve en çok da Ukraynalılar istiyor. Çünkü savaş şehirlerimizi, kasabalarımızı yok ediyor. İnsanlarımızı kaybediyoruz. Savaşı durdurmalı ve güvenliği garanti altına almalıyız” ifadelerini kullandı.

ABD VE AVRUPA İLE İŞ BİRLİĞİ

Zelenskiy, “ABD’li ve Avrupalı ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz ve barışa giden yolda ABD’nin desteğinden çok umutluyuz. Barış, en kısa zamanda sağlanmalı” diyerek uluslararası desteklerinin önemine dikkat çekti.