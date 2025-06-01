Zelenskiy, barış için çalışmaya devam edecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın ateşkesle ilgili belgeleri kendilerine iletmemesine rağmen, İstanbul’da yarın yapılacak müzakerelerde barışı sağlamaya dönük “belli bir ilerlemenin” kaydedilmesi için çaba göstereceklerini aktardı. Zelenskiy, gece saatlerinde yaptığı görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili önemli durumları değerlendirdi. İstanbul’daki müzakerelerde, Ukrayna heyetine başkanlık edecek Savunma Bakanı Rüstem Umerov ve diğer yetkililerle bir araya geldiğini belirten Zelenskiy, “Pazartesi günü İstanbul’daki toplantıdan tam olarak ne beklediğimizi görüştük.” dedi.

MÜZAKERELERDE UYGULANACAK STRATEJİLER

Zelenskiy, müzakerelerde Rus tarafına koşulsuz bir ateşkes ile kalıcı ve güvenilir barışın sağlanmasına yönelik konuları sunmaya devam edeceklerini vurguladı. “Ruslara verdiğimiz Ukrayna önerisi mantıklı ve gerçekçidir.” diyen Zelenskiy, Rusya’nın ise ateşkesle ilgili bir belgeyi henüz Ukrayna, Türkiye ve ABD’ye sunmadığını ifade etti fakat buna rağmen, barış yolunda en azından belli bir ilerleme sağlamaya çalışacaklarını belirtti.

Zelenskiy, ayrıca Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) Rusya’nın çeşitli askeri havaalanlarına insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırılarla ilgili bilgi paylaştı. Bu operasyonun, Ukrayna’ya yönelik saldırılarda kullanılan Rus hedeflerine yönelik yapıldığını belirten Zelenskiy, “Bunun kesinlikle benzeri olmayan bir operasyon olduğunu rahat söyleyebiliriz.” ifadesini kullandı. Saldırıda 117 adet İHA kullanıldığını ve 117 operatörün görev yaptığını dile getiren Zelenskiy, “Havaalanlarındaki stratejik seyir füzesi taşıyıcılarının yüzde 34’ü vuruldu.” dedi.

Zelenskiy, bu saldırılar sonucunda Rusya’nın 40’tan fazla stratejik bombardıman sistemini kaybettiğini açıkladı. Rusların, Ukrayna’ya kapsamlı bir saldırı hazırlığında olduklarına dair önceden bilgi edindiklerini söyleyen Zelenskiy, “Bu operasyonun başlamasından önce bile yeni, büyük Rus saldırısının hazırlığı hakkında istihbaratımız vardı.” şeklinde konuştu. Ayrıca Rusların, ülkesine füze ve İHA’ların da içinde bulunduğu yaklaşık 500 araçla saldırı düzenlediğini belirten Zelenskiy, Rus ordusunun denizden füze saldırısı için de hazırlık içinde olduğunu dile getirdi. Ülkesini tüm imkanlarıyla savunmaya devam edeceklerini belirten Zelenskiy, “Bu savaşı tek bir saniye bile istemedik.” ifadesini kullandı.